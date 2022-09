Schicksal «Fühle mich ein bisschen wie im Krieg»: Am Tag vor der Zwangsräumung herrscht in der Wohnung des Romanshorner Mieters pures Chaos

Am Mittwoch war es so weit und Herr B. musste aus seiner Wohnung ausziehen. Am letzten Tag, der ihm für den Umzug zur Verfügung steht, ging es in seiner Wohnung allerdings drunter und drüber. Der 69-Jährige erklärt, wie es dazu gekommen ist und wie es für ihn weitergeht.