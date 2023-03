SALZKORN An die Drucker, fertig, los!

Es ist eine beliebte Fussnote in E-Mails: «Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Nachricht ausdrucken.» Mittlerweile ist es umgekehrt: Wir sind daran, unsere Umwelt auszudrucken. 3D-Printer generieren rasch verfügbare Ersatzteile für Geräte aller Art, Zellstrukturen in der Medizin oder sogar Fleischersatz. Je nach Ausgangsmaterial, das in den Tank gefüllt wird, zaubern sie uns die gewünschten Gegenstände. Vor wenigen Tagen sollte sogar die erste im 3D-Druck hergestellte Rakete abheben. Allerdings musste der Start wegen technischer Probleme verschoben werden. Ein kurzer Flug gelang schliesslich im dritten Anlauf.

Damit stehen die Ingenieure vor der selben Erkenntnis wie die Menschen vor über 500 Jahren, als Johannes Gutenberg den modernen Buchdruck erfand. Es lässt sich zwar munter drauflos vervielfältigen. Ob auch alles wahr, korrekt oder funktionstüchtig ist, das ist der neuen Technologie herzlich egal. Irgendwie gemein, dieser Fortschritt: Die Mittel sind zwar jedes Mal aufregend neu, die grundlegenden Herausforderungen bleiben aber stets die gleichen.