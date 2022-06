Salzkorn Alk in der Migros? Who cares! Schoggi von der Migros? Jo gärn! Die Migros hat uns gefragt, ob wir in ihren Läden künftig Alkohol kaufen möchten. Aber wen interessiert das schon. Viel wichtiger als Bier, Wein und Schnaps ist doch alleweil die Schoggi.

Illustration: Corinne Bromundt

Das Ereignis des Jahres rückt näher. «Mitte Juni» soll Gewissheit herrschen. Wir werden erfahren, ob wir künftig in unserer Migros Alkohol erwerben können. Natürlich mussten die regionalen Migros-Genossenschaften dazu ihre Mitglieder befragen, denn es bedarf einer Statutenänderung. Doch auch ohne dieses Erfordernis hätte die Migros wohl dem Volk den Puls gefühlt, denn das Aus des Alkoholverkaufsverbots wäre ein Bruch mit der Tradition.

Dass wir also unseren Senf zum Bier geben können, ist nur recht und billig. Und nett. Weniger nett ist, dass Coop, ohne mich zu fragen, kürzlich über Nacht mein Lieblingsbier aus dem Sortiment gekippt hat. Ein Grund, der Migros den Alkoholverkauf zu erlauben? Nicht wirklich, denn es ist kaum zu erwarten, dass sie just mit diesem einen Bier, einem Nischenprodukt, für Coop in die Bresche springen wird.

Den Stimmzettel habe ich dennoch in meiner Migros abgegeben. Nicht weil mich die Alkoholfrage bewegt. Sondern weil es am Infostand eine Gratisschoggi gab.