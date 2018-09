Kolumne Rapunzel ist zurück Look: Lange Haare sind Trend, sagen manche. Wer von der unkomplizierten Langhaarmähne träumt, ist aber auf dem falschen Dampfer... Odilia Hiller

(Bild: Getty)

Haartrends sind in der Mode etwas vom Paradoxesten. Die meisten Haarschnitte sind in irgendeiner Form immer gerade im Trend. Zum Beispiel der Bob. Bis vor kurzem regierte der «Long Bob», oder vielleicht tut er das – irgendwo zwischen Kinn und Schultern – immer noch. Diesen Winter soll gemäss «Instyle» «sehr langes Haar» besonders angesagt sein. Ja, war es denn vorher out?, fragt man sich da. Und was machen nun die mit dem «Long Bob», denen die Lockenpracht niemals innert Monatsfrist bis unter die Schulterblätter wachsen wird?

Was aber in Sachen langes Haar viel wichtiger ist, wie ein Topstylist uns eben wieder einmal einhämmerte: die Pflege. Besonders, falls noch Mèches und ähnlicher Plunder im Spiel sind. Und Pflege, man schreibe sich das auf den Badezimmerspiegel, heisst keinesfalls besonders viele Flaschen. Pflege, das heisst, die richtigen Produkte. Die, die er einem gibt. Böse sind: Shampoos vom Grossverteiler mit künstlichen Silikonen, Haargummis, die einschneiden, und: mit dem Kamm an den nassen Haaren ziehen. Es gibt so viel, was man falsch machen kann im Leben.