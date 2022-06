Mit Kaffee wird alles gut

Der Kaffee zum Mitnehmen, der «Coffee to go», hat dem Trend vor einigen Jahren zum Durchbruch verholfen: alles Erdenkliche jederzeit zu konsumieren, egal wo. Ob an der Seepromenade flaniert oder zum nächsten Termin pressiert wird – Profis balancieren den Becher gekonnt in der einen Hand, während mit der anderen das Smartphone bedient wird. Und viele hatten ein Schlüsselerlebnis: Unglaublich, wie viel Zeit uns das spart. Im Prinzip könnten wir doch alles unterwegs machen!

Doch dann sollten plötzlich alle zu Hause bleiben. Pandemiebedingt gehörte das Homeoffice zum neuen Alltag. Statt Kaffee mit auf den Arbeitsweg zu nehmen, wurde nun das Büro mit nach Hause genommen. Und wie sich zeigte, ist der Coolness-Faktor sogar noch bedeutend höher als bei anderen Trends. Viele möchten mittlerweile nur noch zu Hause arbeiten. Doch die Firmen geben sich nicht geschlagen – im Gegenteil. Die Gewieften unter ihnen nehmen direkt den wunden Punkt ins Visier und werben: «Kommen Sie zurück ins Büro – wir haben den besten Kaffee!»