Medienkolumne Nicht alles war gut am «Club», die Idee aber schon: Danke SRF! Zu viele Corona-Skeptiker, zu wenig Wissenschaft? Ja, vielleicht schon. Dennoch war die Sendung im Schweizer Fernsehen wichtig. Raffael Schuppisser

In der Sendung «Club haben drei Corona-Skeptiker, zwei Corona-Realisten und zwei Moderatoren diskutiert. Das Verhältnis stimmt nicht ganz. die Intuition aber schon. Warum man am Diskurs niemanden ausschliessen sollte.

Ungleichgewicht: Drei Skeptiker, zwei Realisten, zwei Moderatorinnen. Der Corona-Club.

Drei Corona-Skeptiker, zwei Corona-Realisten und zwei (sic!) Moderatoren. Vielleicht stimmte das Verhältnis im «Club» auf SRF wirklich nicht ganz. Vielleicht hätten die Moderatorinnen wirklich moderierender wirken können.

Ist das schlimm? Nein. Schlimm ist die Nachdiskussion, in der dem SRF ein Strick aus der verworrenen Sendung gedreht wird. Klar, man muss den Corona-Skeptikern mit eindeutigen Fakten entgegentreten. Dass das auch zu zweit nicht so einfach ist, haben die SRF-Moderatorinnen am Dienstagabend schmerzlich erfahren. Wissenschaft ist ein schwieriges Gefilde, verzwickter, als man wahrhaben möchte. Man kann hart auflaufen.

Das haben die SRF-Moderatorinnen in Kauf genommen und dafür sollten wir ihnen dankbar sein. Alle Stimmen in den Diskurs zu integrieren, ist das Modell der Schweiz. Im Bundesrat sind nicht weniger als vier Parteien beteiligt. Eine richtige Opposition gibt es nicht.

Die Schweiz wird sich nicht in der Impfstatistik emporarbeiten, wenn man die Ansichten der Corona-Skeptiker ignoriert, Deutschland wird das Problem der Rechtsextremen nicht los, wenn man die AfD verpönt, das Klimaproblem wird nicht gelöst, wenn man Klimasünder an den Pranger stellt. So mühselig es auch ist, am Schluss kommt man im gesellschaftlichen Diskurs nur weiter, wenn man alle Argumente aufnimmt. Dass die SRF-Moderatorinnen das versucht haben, ist ehrenwert. Dass es nicht ganz geklappt hat, ist nicht verwunderlich. Immerhin gilt: Geteiltes Leid ist halbes Leid.