Kolumne Liebes Leben: Braucht ihre Beziehung mehr Widerstandskraft? In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: Stress in der Partnerschaft.

Unsere Kolumnistin Maria Brehmer Sandra Ardizzone

Ungefragt Unbeteiligte darüber in Kenntnis setzen, wie schön und gut und rosarot ihre Beziehung ist: Es gibt Menschen, die machen das, und wenn ich sie schwärmen und verherrlichen höre, macht mich das jedes Mal stutzig. Ich bezweifle einfach, dass Partnerschaften ganz ohne gelegentlichen Stress auskommen. Dass zwei es nicht auch mal nötig haben, sich ein paar Stunden lang anzuschweigen. Vielleicht liegt es daran, dass ich Schönwetter-Beziehungen nur aus Erzählungen kenne. Richtige Beweise für deren Existenz habe ich nicht – wie auch, finden Liebschaften doch grösstenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit (und des Familien- und Freundeskreises) statt.

Menschen, die körperlich und emotional intim sind, einen Haushalt, Frotteetücher und vielleicht auch ein Konto miteinander teilen, geraten hin und wieder aneinander. Das ist meine These, und ich gründe sie auf das physikalische Gesetz, dass Berührung immer auch Reibung erzeugt. Konflikte sind der Kollateralschaden von Nähe. Da ist nichts Schlimmes dran.

Kürzlich wurde der Versuch wieder einmal (ungefragt) unternommen, meine These zu widerlegen. «Schatz bringt mir jede Woche Rosen nach Hause, ist jede Minute für mich da, mag alle meine besten Freunde und meine Mutter!», sagt die Frau, die neben mir am Tisch sitzt. Wir sind beide zu derselben Hochzeit eingeladen, ich kenne sie nicht. «Und Schatz beschwert sich nie, wenn ich meine Sachen überall rumliegen lasse, mag meine besten Freunde und meine Mutter!», sagt daraufhin der Mann, der einen Stuhl weiter sitzt und sich als ihr Partner offenbart. Die beiden scheinen sich geradezu anzuhimmeln – von Selbstironie keine Spur. Romantik pur also an dieser Hochzeit im kühlen Frühlingsregen, und ich bin misstrauisch. «Wie schön!», krächze ich und lächle über mein Wasserglas hinweg. Noch haben sie mich nicht überzeugt.

Nicht dass ich den beiden ihr Glück nicht gönnen würde. Ich glaube fest an die grosse Liebe. Nur hat mir die Realität bisher die Belege verweigert, dass diese immer eitel Sonnenschein ist. Umso wichtiger ist mir eine kon­struktive Streitkultur. Konflikten nicht aus dem Weg gehen, sondern vielmehr die Vertrauensbasis schaffen dafür, Unbequemes ansprechen zu können: Das scheint mir der Weg in die gute Paarbeziehung. Dass auf diesem Weg hin und wieder Steinchen oder Steine liegen, macht ihn nicht weniger begehrens- und ­begehenswert.

Als Herr und Frau Schatz einen Foxtrott tanzen, lächeln sie nicht. Zurück am Tisch, greifen beide direkt nach ihrem Glas. «Alles gut?», frage ich mit echtem Interesse. «Nein», antwortet die Frau und läuft davon. Meine neugierigen Blicke verlangen nach seiner Erklärung, die er mir sogleich gibt. «Wir sind uns nicht einig, wer nach Hause fährt. Es ist immer die gleiche Diskussion. Die kennt ihr sicher alle, oder?» Die Tischrunde nickt. Ich atme auf. Meine These wurde wieder einmal bekräftigt.