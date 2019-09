Kolumne Landauf, landab: Die Luft ist raus Schon im Kindergarten hatte die Redaktorin Yasmin Kunz Schwierigkeiten mit platten Veloreifen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Yasmin Kunz

Reporterin Yasmin Kunz (Bild: Pius Amrein)

Seit Tagen keuche ich auf meinem Dreigang-Velo durch die Strassen der Stadt Luzern. Manch einer mag jetzt denken: Mit nur drei Gängen würde ich wahrscheinlich auch ins Schnaufen und Schwitzen kommen. Vor allem bergauf.

An meiner Kondition liegt es nicht. Auch nicht daran, dass in der Stadt Luzern Hunderte von Höhenmeter zu überwinden wären. Mein steilster Weg ist die Zürichstrasse von der Stadt in den Maihof. Grund für die Anstrengung ist ein anderer: Während meiner zweimonatigen Auszeit auf der Berghütte hat sich die Luft aus den Reifen verabschiedet.

Ich besitze drei Fahrräder und zwei Pumpen. Zu meinem Ärgernis musste ich jedoch feststellen: Die eine Pumpe passt nur für die Ventile des Rennvelos, die andere nur für jene des City-Bikes. Der Dreigänger scheint spezielle Ventile zu haben. Zu diesem Schluss komme ich, weil nach jedem Pumpversuch noch etwas weniger Luft in den Reifen ist. Nicht auszuschliessen ist allerdings, dass ich die Pumpe falsch bediene.

Ähnliche Probleme hatte ich schon im Kindergarten. Als mein erstes Velo, es war ein Geschenk von Götti Hans, zwei platte Reifen hatte, war ich erstmals geschockt. Ich schob den Drahtesel nach Hause und stand mit Tränen in den Augen vor meinen Eltern: «Wir müssen sofort zur Tankstelle, mein Velo hat kein Benzin mehr», teilte ich ihnen empört mit.

Seit damals weiss ich, dass nicht Benzin das Problem behebt, sondern Pumpen – theoretisch zumindest.