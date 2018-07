Glosse König Macron von Thurgau Scharfgezeichnet Michael Genova

Schloss Eugensberg in der Thurgauer Gemeinde Salenstein. (Bild: PD)

Dies ist ein Artikel der "Ostschweiz am Sonntag". Die ganze Ausgabe lesen Sie hier.

Der Kanton Thurgau hat keine Lust, Schlossherr zu werden. Eigentlich unverständlich. Denn wer hat nicht schon einmal davon geträumt, wie ein Sonnenkönig zu hausen. In einem Palast mit Stilräumen, Herrenzimmern, holländischer Halle und Bädern mit kostbaren Steinintarsien.

Trotzdem hat der Grosse Rat kein Interesse an Schloss Eugensberg in Salenstein. Das Anwesen des Milliardenpleitiers Rolf Erb steht seit April zum Verkauf. Für läppische 35 Millionen Franken wäre das Thurgauer Versailles zu haben. Doch für solche Extravaganzen will der Kanton kein Eigenkapital locker machen.

Höchste Zeit also, nach einem passenden Käufer Ausschau zu halten. Warum hat eigentlich noch niemand an den französischen Präsidenten Emmanuel Macron gedacht? Damit würde sich ein Kreis schliessen. Denn der Erbauer von Eugensberg war Eugène-Rose de Beauhar­nais, ein Stiefsohn Napoleons I.

Auch der moderne Sohn Napoleons hat durchaus Sinn für Luxus. Kürzlich liess Macron in die präsidiale Sommerresidenz bei Saint-Tropez für 34000 Euro einen Swimmingpool einbauen. Und Gattin Brigitte bestellte für 50000 Euro einen neuen Tafelservice und warf das alte Geschirr aus dem Élysée-Palast. Eine absurde Verschwendung! Schliesslich sind diese Annehmlichkeiten in Eugensberg längst vorhanden. Das Thurgauer Konkursamt sollte deshalb schleunigst einen Immobilienmakler nach Paris schicken.