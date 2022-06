Komplex unterschätzt Warum ich ein Eisbär sein möchte Dieses Wochenende schiessen die Temperaturen wieder in die Höhe. Was tun? Unsere Kolumnistin sinniert über Ratschläge. Daniele Muscionico Drucken Teilen

Die habens schön kühl auch im Sommer: Eisbäre. Stefan Hendricks

Das kann ja heiter werden. Und es wird heiter. Heiter geht’s weiter. Am Wochenende schon wieder, immer noch, und noch heiterer, als uns zumute ist, nicht?

Hitze. Heiss. Es glüht, puh! Und so passiert Folgendes: Aus einem schönen Menschen mit aufrechtem Gang wird ein hässlicher Fettflecken. Statt Eleganz und menschliche Überlegenheit der Eindruck unter der herrschenden Temperatur – wenn (noch) kein Ding zu sein –, dann den fiesen Quallen anzugehören. Der Körper quillt auf und quillt aus allen erdenklichen Quellen. So fühlt es sich an in den letzten Tagen, was sage ich: in den letzten Tagen und Nächten.

Wenn die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad fällt, sprechen Meteorologen von einer «Tropennacht». Nichts gegen den ehrenwerten Berufsstand der telegenen Wetterschmöcker. Doch wer wie ich in einem Föhntal aufgewachsen ist, weiss, dass sie recht haben können – oder falsch liegen. Meiner bescheidenen Leidenserfahrung nach taugen Wettervorhersagen ähnlich viel wie das Kaffeesatzlesen der alten Frauen im Dorf, aus dem ich stamme. Oder wie die zurückliegenden Prognosen der Virologen und Epidemiologinnen. Entweder stimmt die Zahl, oder eine andere stimmt.

Was will ich sagen? Das vielleicht: Es scheint, dass in den kommenden Tagen zwar noch keine Tropennächte auf der Lauer liegen, zumal nicht auf der Alpennordseite. Und doch fühlt es sich an, dort wo ich schwitze jedenfalls, dass jede Nacht die Hitze der Nacht jene des Tages übersteigt.

Man kennt den Begriff der gefühlten Temperatur. Wer ihn erfunden hat, sei dahingestellt. Gefühlt oder gemessen, der Mensch ist bei Hitze ein formbares Wesen. Was einmal in Form war, gerät aus dieser. Pure Physik, nichts Neues an der Erkenntnisfront. Inte­ressant aber ist die Feststellung im Hinblick darauf, wie sich unter der sengenden Sonne unsere (meine) Einstellung zum Sommer verändert. Zumal es keine Aussicht gibt, dass der Trend zu immer neuen Hitzerekorden innerhalb eines Menschenlebens abbrechen wird.

Der Sommer, den man früher einmal herbeigesehnt hat, wirkt bedrohlich. Ganz zu schweigen von den Hitzen, denen südlichere Nachbarn in Zukunft ausgesetzt sind. Und nicht zu reden vom Wassermangel, der aus fernen Kontinenten Schritt für Schritt hierher migriert. Ins Wasserschloss der Schweiz. Kein Grenzzaun wird ihn aufhalten.

Ratschläge gibt es viele, um nicht ins Sinnieren zu kommen. Freu’ dich, dass Schweizer Weine immer süsser werden! Der Trost schmeckt sauer, die Winzer mögen sich freuen. «Ich möchte ein Eisbär sein» hat die Band Grauzone in grauer Vorzeit gesungen. Und plötzlich stellt man fest, wie das Lied in der Erinnerung wach wird, näherkommt und wie ein Tinnitus hängenbleibt. «Ich möchte ein Eisbär sein.» Ein Eisbär im kalten Polar. Himmel und Hölle, auch diese Vision klappt nicht mehr. Was jetzt?