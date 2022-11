Kommentar Rösti oder Vogt oder Allemann? Das sind die Fragen, die niemand stellt Die Schweizer Regierung funktioniert schlecht. Doch anstatt über die Ursachen der Misere zu diskutieren, begnügen wir uns mit einer oberflächlichen Debatte über junge Mütter oder Homosexuelle im Bundesrat.

Bundesrat Rösti oder Bundesrat Vogt? Jean-Christophe Bott

Für den Zürcher SVP-Mann Hans-Ueli Vogt spricht, dass er schwul ist. Endlich mal ein schwuler Bundesrat! Das würde dem Land doch guttun!

Andere finden, es wäre Zeit für eine junge Mutter. Evi Allemann würde zwar ihre Liebsten kaum mehr sehen, aber das ist hier nicht das Thema. Hauptsache, sie hat zu Hause kleine Kinder.

Mit Verlaub, das sind nicht die zentralen Fragen, die das Land diskutieren sollte angesichts einer doch ziemlich schwachen Regierungsbilanz in den vergangenen Jahren. Was hat der Bundesrat denn konkret auf die Reihe gebracht?

Die Energiestrategie vielleicht?

Ein Paradebeispiel fehlender strategischer Planung und konkreter politischer Führung.

Wir diskutierten die Mangellage schon, bevor Putin in der Ukraine einfiel. Seither ist alles noch schlimmer geworden. Plötzlich droht der Blackout schon in diesem Winter. Immerhin hat das Parlament im Herbst mit einer Hauruckübung bewiesen, dass es unter Zeitdruck in der Lage ist, das Solarpanel entschlossen in die Hand zu nehmen.

Oder nehmen wir die Europapolitik. Da muss man wahrlich von einem grösseren Versagen der Landesregierung schreiben. Sie hat Verhandlungen mit der EU abgebrochen, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, wie sie denn alternativ vorgehen will. Statt der Bevölkerung den Rahmenvertrag zu erklären, redeten ihn diverse Bundesräte schlecht. Obwohl unser Land in den EU-Binnenmarkt integriert ist wie kaum ein zweites auf dem Kontinent, leistet sich unsere Regierung den Luxus, das bilaterale Verhältnis langsam, aber sicher vor die Hunde gehen zu lassen.

Oder nehmen wir die Sicherheitspolitik: Dem Kauf des US-Kampfjets F-35 gingen Ränkespiele im Bundesrat voraus, die im diplomatischen Zerwürfnis mit Nachbar Frankreich gipfelten. Während Bundesräte mit Paris über einen umfassenden bilateralen Deal verhandelten, war im Verteidigungsdepartement längst klar, dass man kein französisches, sondern ein amerikanisches Flugzeug kaufen möchte. Der Eklat war perfekt, seither tut Paris gar nichts mehr, um der Schweiz im Verhältnis mit der EU aus der Patsche zu helfen.

Oder nehmen wir die Gesundheitspolitik: Die Kosten steigen und steigen. Der Bundesrat überlässt das Dossier Kollege Alain Berset, der mit Pflästerlipolitik versucht, die Lage der Prämienzahlenden zu verbessern. Vieles ist zwar nett und gut gemeint, aber vom grossen Durchbruch fehlt jede Spur. Von einer konzertierten Aktion gemeinsam mit den Kantonen, die zahlreichen Systemfehler zu beheben, ist nichts zu sehen.

Oder nehmen wir die Neutralitätspolitik. Was will der Bundesrat hier eigentlich genau? Gute Dienste anbieten, die kaum jemand mehr nachfragt? Solidarisch sein mit der EU oder den Russen und Chinesen die Stirn bieten? Niemand weiss es. Wahrscheinlich auch die Regierung nicht, die an ihrer Neutralitätspolitik aus den 1990er Jahren festhält.

Man kann es drehen und wenden wie man will: Die Schweiz wird derzeit kaum regiert.

Es mangelt an strategischer Weitsicht und an politischem Führungswillen. Vieles ist Stückwerk, die meisten Bundesräte hangeln sich von Abstimmungstermin zu Abstimmungstermin und sind zur Gänze mit ihren eigenen Geschäften absorbiert - oder damit, Kollegen öffentlich schlecht dastehen zu lassen. Die Schweiz sei das inklusivste politische System der Welt, sagte jüngst sinngemäss HSG-Staatswissenschafter Christoph Frei. Alle können mitreden. Aber das System erbringe keinen zählbaren Output mehr.

Hans-Ueli Vogt würde seine Sache sicher gut machen. Auch Evi Allemann hat das Zeug zur Staatsfrau, keine Frage. Bloss: Ändert das etwas an der politischen Sklerose, in welcher sich unser verwöhntes Land befindet? An der allgemeinen Lähmung ist der Bundesrat gewiss nicht alleine schuld. Parteien und Parlament zeigen ebenfalls wenig Gestaltungs- und Veränderungswille. Wir haben seit 174 Jahren dasselbe System. Wunderbar. Und auch die Neutralität scheint manchen für die Ewigkeit. Dabei interessiert sich um uns herum längst niemand mehr für sie! Hauptsache, wir sind souverän - zumindest auf dem Papier.

Die Welt ändert sich rasant, bloss die Schweiz bleibt immer am selben Ort stehen. Wie lange noch können wir uns diesen Stillstand leisten?