Kolumne Querbeet von Silvia Schaub: Welche Pflanzen gedeihen im immer heisseren Sommer? Die Regenperioden im Sommer werden spärlicher, dafür bleibt es oft tagelang heiss bis in die Nacht. In ihrer aktuellen Gartenkolumne erklärt unsere Autorin Silvia Schaub, welche Pflanzen genau bei diesen Bedingungen florieren.

Die Passionsblume eignet sich auch als Zimmerpflanze. Adobe Stock

Es hat tatsächlich geklappt! Die Blätter meiner Passiflora edulis wachsen schon wieder recht üppig. Sie scheint also den Winter bestens überstanden zu haben, und so dürfte sie auch diesen Sommer wieder meinen Balkon mit ihren wunderbaren Blüten verschönern. Im Herbst hatte ich den Topf an einen kühlen, hellen Ort gestellt und die Pflanze auf 50 Zentimeter zurückgeschnitten.

Es gibt viele Passionsblumen-Arten, die sich als Zimmerpflanzen eignen. Meine kann man auch draussen halten. Und sie produziert ganz köstliche Früchte, die Maracuja. Hinter der dicken Schale der Früchte, die eigentlich Beeren sind, befindet sich im Innern das orangegelbe Fruchtfleisch. Es ist fein süss-säuerlich im Geschmack. Was für ein Genuss, wenn man sie quer aufschneidet und auslöffelt!

Praktisch zudem, dass die Früchte einfach abfallen, sobald sie reif sind. Ebenso praktisch ist auch, dass man die Passionsblumen gut an einen vollsonnigen Standort stellen kann. Idealerweise im Schutz einer Gartenmauer oder Hauswand, wo sie an einer Rankhilfe emporwachsen können. Gefällt es ihnen, wachsen sie schon mal ein paar Meter in die Höhe und sind ein guter Sichtschutz. Sie brauchen allerdings in der Wachstumsphase genügend Wasser und sollten nicht austrocknen.

Die letzten Sommer waren doch recht heiss, sodass solche Pflanzen ein Segen sind. Wer einen sonnenexponierten Balkon oder Garten hat, ist auch mit mediterranen Kräutern gut bedient. So brauchen etwa Thymian, Oregano, Bohnenkraut oder Lavendel nicht viel Wasser und sie kommen gut mit mageren Böden klar. Auch Ysop ist ideal, noch dazu bereichert er mit seinen blauen Blüten den Garten und ist eine gute Bienenweide.

Ysop (Hyssopus officinalis) ist auch für Bienen gut. Isidre Blanc / Wikimedia

Einigen Pflanzen, die Trockenheit besonders gut vertragen, sieht man ihre Vorliebe für sonnige Standorte schon aufgrund äusserer Merkmale an: Sie haben weisse Härchen auf den Blättern wie der Gewürz-Salbei, eine leicht glänzende Wachsschicht auf den Blättern wie der Gewürzlorbeer oder dann ledrige wie der Rosmarin. Dadurch können sie das Wasser gut in ihren Blättern speichern.

Artischocken eignen sich ebenfalls für sonnige Standorte. Das Gemüse gedeiht selbst auf knapp 1000 Metern Höhe, wie ich feststellen konnte. Die essbaren Stauden bieten einen hohen Zierwert und feine Früchte. Falls man zu viel hat, lässt man sie einfach stehen und kann sich an ihren violetten Blüten erfreuen. Im Winter brauchen sie allerdings etwas Schutz, damit sie mehrjährig bleiben.

Zurück zu meiner Passionsblume. Ich werde mir dieses Jahr eine weitere anschaffen. Denn wie viele andere Pflanzen auch wünschen sie sich eine Fremdbestäubung. Falls die Insekten nicht so fleissig sind, kann man etwas nachhelfen und mittels eines Pinsels die Blüten der einen Pflanze mit Pollen der anderen bestäuben.