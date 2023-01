Kolumne Querbeet von Silvia Schaub: Warum unsere Zimmerpflanzen mehr brauchen als nur Wasser und die richtigen Nährstoffe In ihrer aktuellen Gartenkolumne erklärt unsere Autorin Silvia Schaub, wie man grüne Mitbewohner zum Gedeihen bringt. Dafür braucht es mehr als nur gute Pflege.

Das Zimmer-Alpenveilchen (Cyclamen persicum) stammt nicht aus Persien, sondern aus dem Mittelmeerraum. Wikimedia Commons / Darkone

Ziemlich trostlos sieht mein Alpenveilchen momentan aus. Während die Orchideen prachtvoll blühen und der Ficus ebenfalls bestens gedeiht, wirft das Veilchen ein Blatt ums andere ab. Schon manches Mal glaubte ich, dass mein Cyclamen persicum nun das Zeitliche gesegnet hat, und immer ist es wieder auferstanden und hat mich mit seinen pinken Blüten erfreut. Aber diesmal mache ich mir ernsthaft Sorgen, obwohl ich alle relevanten Punkte genau berücksichtige, damit ich es gut in den Frühling bringe.

Zimmerpflanzen mögen die Wintermonate nicht besonders. Oft giesst man sie während dieser Zeit zu häufig, sodass die Wurzeln faulen oder Pilzerkrankungen auftreten. Unsere grünen Freunde verdunsten im Winter weniger Wasser. Also sollte man sie nur bei Bedarf giessen und danach den Unterteller kontrollieren. Steht der Topf im Wasser, unbedingt ableeren. Aufs Düngen können Sie bis im Frühling warten, da sie in den lichtarmen Monaten ihren Stoffwechsel herunterfahren –ausser blühenden Pflanzen wie etwa dem Weihnachtsstern; diese mögen dazwischen gerne einen Energydrink.

Ein weiterer Punkt ist das Licht. Wenn die Tage weniger lang sind, sollte man die Pflanzen so hell wie möglich stellen. Das gilt nicht nur für blühende Pflanzen, sondern auch für Farne, Drachenbaum oder Glücksfeder. Ansonsten beginnen sie ihre Blätter abzuwerfen. Achtung: Beim Lüften sollten die Pflanzen nicht direktem Durchzug ausgesetzt sein. Sie bekommen zwar keinen Schnupfen, können aber Kälteschäden davontragen. Und: Suchen Sie für Ihre Mitbewohner nicht den wärmsten Standort, stellen Sie sie besser ins Gäste- oder Schlafzimmer.

Haben Sie keine andere Wahl, als sie in beheizten Räumen unterzubringen, stellen Sie Wasserschalen oder einen Luftbefeuchter hinein. Denn niedrige Luftfeuchtigkeit ist ihnen ein Gräuel. Man kann sie auch regelmässig mit Wasser besprühen oder sie kurz unter die Dusche stellen. So wird der Staub weggespült, der die Fotosynthese verhindert. Allerdings müssen danach die Blätter abgetrocknet werden.

Haben die Pflanzen Licht, Wasser und Erde, fehlt ihnen nur noch eines: Liebe. Ja, man sollte sie als Teil der Wohngemeinschaft wahrnehmen und eine enge Beziehung mit ihnen aufbauen. Das jedenfalls raten Igor Josifovic und Judith de Graaff von der Online-Community Urban Jungle Bloggers in ihrem Buch «Plant Tribe – vom glücklichen Leben mit Pflanzen» (Verlag Prestel, Fr. 46.90). Dazu gehört auch, dass man mit den Pflanzen spricht und ihnen zuhört. Vielleicht ist es genau das, was meinem Alpenveilchen fehlt? Und wohl auch, dass es nach all den Jahren unseres Zusammenlebens immer noch keinen Namen hat. Na dann, liebe Cleopatra, versuchen wir es nochmals zusammen.