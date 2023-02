Kolumne Querbeet von Silvia Schaub: Diese Pflanze zeigt an, dass schon bald der Frühling da ist In ihrer aktuellen Gartenkolumne erklärt unsere Autorin Silvia Schaub, wieso Lenzrosen den kalten Temperaturen trotzen und weshalb sie die idealen Stimmungsaufheller für den tristen Februar sind.

Wenn Lenzrosen blühen, ist der Frühling nicht mehr fern. Holger Gartenbau

So ein richtiger Winter war das ja bisher noch nicht. Kein Wunder, verteilen die Haselsträucher bereits kräftig ihre Pollen und Krokusse strecken ihre Köpfchen hervor. Und erst recht die Lenzrosen. Wenn sie blühen, ist der Frühling nicht mehr weit. Sie öffnen ihre zarten Blüten zu einer Zeit, in der viele Pflanzen noch in der winterlichen Ruhepause sind. Wenn Sie jetzt sagen, «aber hallo, die blühen doch schon längst», liegt wohl eine kleine Verwechslung vor. Die Lenzrosen haben nämlich noch ein paar Verwandte: Sie sehen den Christ- und Schneerosen sehr ähnlich.

Optisch kann man sie kaum auseinanderhalten, gehören sie doch alle zur Gattung Nieswurz (Helleborus), die wiederum der Familie der Hahnenfussgewächse (Ranunculaceae) zugerechnet werden. Besonders schön in der Färbung sind die Lenzrosen, die es nicht nur in Weiss, sondern auch in Rosarot, Hellgelb bis hin zu Purpurrot gibt. Unterscheiden lassen sie sich an den jeweiligen Blütezeiten. Schnee- und Christrosen blühen im Winter, die Lenzrosen je nach Sorte und Witterung zwischen Spätwinter und Frühling bis in den April und Mai hinein. Auch die Wuchshöhe ist unterschiedlich. Die Lenzrosen können 60 Zentimeter hoch werden, während Christ-rosen eine maximale Wuchshöhe von 30 Zentimetern erreichen.

Sie sind alle sogenannte Tiefwurzler, weshalb sie eine entsprechende Bodentiefe benötigen. Ansonsten sind diese mehrjährigen Blütenstauden einfach in der Pflege. Am wohlsten fühlen sie sich an einem halbschattigen Standort und in einem frischen, leicht kalkhaltigen Boden.

Die früh blühenden Lenzrosen sind aber nicht nur eine Pracht fürs Auge. Sie haben auch für die Tierwelt eine wichtige Funktion: Für Bienen, Wildbienen und Insekten stellen sie die erste Nahrungsquelle nach dem Winter dar. Auch überwinternde Schmetterlinge wie der Kleine Fuchs, das Tagpfauenauge oder der Trauermantel sind schon früh im Jahr unterwegs. Hummeln fliegen bereits ab 2 Grad und suchen nach Nahrung. Und auch Honigbienen lassen sich von den ersten Sonnenstrahlen hervor-locken.

Und sollte der Winter doch nochmals einen Auftritt haben, dann sind Sie mit Lenzrosen gut bedient. Kälteeinbrüche können den Blütenstauden nichts anhaben. Sinkt das Thermometer unter null Grad, tricksen die Pflanzen die Natur aus, wie Othmar Ziswiler von Jardin Suisse erklärt:

«Sie minimieren den Druck in ihren Zellen und leiten das Wasser aus den Leitungsbahnen ab, damit der Frost diese nicht aufsprengt.»

In der Folge würden die Lenzrosen zwar schlapp erscheinen und ihre Blüten zu Boden neigen. «Aber sobald die Temperaturen wieder steigen, richten sie sich erneut auf, als wäre nichts gewesen.