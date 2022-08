Kolumne «Glamour, mon amour»: Menschen im Hotel Unsere Kolumnistin Simone Meier erklärt diese Woche, wieso sie sich in Hotelzimmern selbst vergessen kann. Simone Meier Drucken Teilen

Es hat etwas Meditatives, sich einzureihen in die Scharen von Gästen, die hier schon übernachtet und das Gleiche getan haben wie wir selbst. Tobias Hug

Im Englischen gibt es den Ausdruck «in limbo». Ich mag ihn sehr. Er bedeutet, dass sich etwas in einer Schwebe befindet. An einem fragilen Ort zwischen zwei Punkten. In der katholischen Theologie, wo der Ausdruck seinen Ursprung findet, ist der Limbus die Vorhölle jener, denen der Zugang zum Himmel verschlossen bleibt, obwohl sie nichts dafür können. Die Seelen von ungetauft gestorbenen Kinder sollen dort anzutreffen sein.

Die Strafen im Limbus sind einigermassen mild, man wird nicht über dem Feuer geröstet, man fällt vorwiegend in die tiefe Nacht der Melancholie und wird depressiv. Nun muss ich gestehen, dass mich die Vorstellung, einmal nicht in den Himmel zu kommen, überhaupt nicht depressiv stimmt, aber im Mittelalter, als der Limbus etabliert wurde, sah man das noch anders und glaubte daran, dass es nach dem Ende in zwei Richtungen weitergeht. Und wer weder erlöst noch verdammt wurde, landete eben auf diesem Parkplatz ohne Ausfahrt.

Doch zurück zu «in limbo». Eine verpuppte Raupe befindet sich für eine Weile «in limbo». Eine schockgefrorene Rose. Oder ein Mensch in einem Hotelzimmer. Wie ist Ihre Beziehung zu Hotelzimmern? Sind Sie auch so begeistert über immerfrische Bett- und Badwäsche, um die sich nicht selbst zu kümmern brauchen? Hamstern Sie Körperpflegeprodukte? Bemühen Sie sich krampfhaft, die hemmungslos überteuerte Minibar ganz sicher nicht zu benutzen, und es gelingt Ihnen schon wieder nicht?

Mich katapultiert die Tatsache, dass ich mich für begrenzte Zeit in einer Kapsel befinde, in der vor mir schon Hunderte Menschen auch keine Spuren hinterlassen haben, unweigerlich «in limbo». In diesen Schwebezustand, in dem ich mich an nichts so richtig festhalten kann und will und beginne, mich selbst zu vergessen. Okay, nicht ganz. Fast kein Hotelbett auf der Welt ist so gut wie das zu Hause, und ich hasse Teppichböden. Aber es hat etwas Meditatives, sich einzureihen in die Scharen von Gästen, die hier schon übernachtet und alle etwas Ähnliches oder gar das Gleiche getan haben wie ich.

Auch sie haben ihren Koffer auf den Gepäckschemel gelegt, dann auf ihrem Handy das WLAN angewählt, haben sich ein erstes Mal auf das makellose Bett fallen lassen und im Bad die kleine Seife aus ihrer Folie geschält. Sie haben aus dem Fenster geschaut, auf London, Berlin oder Paris, haben nach einem Uhr-, Fernseh- oder Eiffelturm gesucht und sich an einem Ort zu orientieren versucht, an dem sie nicht zu Hause waren. Sie haben gestaunt und sind für einen Moment von der Melancholie wohliger Verlorenheit gestreift worden. Sie haben an einen Film gedacht, vielleicht an «Menschen im Hotel» mit Greta Garbo. Sie fühlten sich für einen Moment von der Last jeder Bedeutung befreit und für Abenteuer bereit. Sie waren winzige Zellenbewohner in der weitesten aller Welten.

Alles war möglich. Und das war gut.