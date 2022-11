Kolumne «Glamour, mon amour»: Die hohe Kunst des Lebendigmachens Unsere Kolumnistin Simone Meier verrät diese Woche, wie man eine neue Stadt am besten kennenlernt, ohne durchs Mobiltelefon gestört zu werden. Simone Meier Drucken Teilen

Die Sage vom Edelfräulein Wendelgard wirkt auf einer richtigen Stadtführung viel imposanter als wenn man sie auf dem Handy liest. Andreas.stockhausen / Wikimedia Commons

Gewiss kennen Sie diese Situation: Sie sind an einem Ort, wo Sie noch nie waren, vorzugsweise einer kleinen alten Stadt, der Sie einen gewissen Reichtum an Geschichte und Geschichten schon von weitem ansehen. Die Luft summt vor lauter Anekdoten über irgendwelche Edelfräulein, Bischöfe und Skandale, aber sobald Sie auf Ihrem Handy danach suchen, befinden Sie sich sofort wieder in der zauberfreien Zone der digitalen Informationsästhetik und das ganze Summen und Gurren verschwindet hinter ein paar Buchstaben.

In solchen Fällen rate ich dringend zu einer Stadtführung. Gut, Sie können natürlich Pech haben, und dann stehen Sie mit einem Stadtführer auf einer alten Brücke über der Aare, und er sagt: «Die Brücke, auf der wir stehen, ist sehr, sehr alt, einmal ist sie niedergebrannt, der Fluss, über den sie führt, heisst Aare. Dann gehen wir jetzt weiter zum Marktplatz.» So wird natürlich nichts lebendig gemacht.

Oder Sie haben Glück und treffen auf Frau Dr. Brigitte Schulz. Eine ungeschwätzige, warmherzige Dame, die uns mit präzisen Beschreibungen vor Ort und Antworten auf restlos alle Fragen Meersburg näher brachte. Wahrscheinlich kennen sie das uralte, von den Weltkriegen wundersam verschonte Städtchen am Bodensee, wo die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff gestorben ist, man fährt dort vornehmlich hin, um Wein unter Bodenseepalmen zu trinken.

Frau Dr. Brigitte Schulz zeigte uns die malerischen Fachwerkhäuser in der Innenstadt, die früher gar nicht so malerisch waren, sondern die Häuser der Armen, aus minderem Baumaterial hergestellt, aus Holz und Stroh vor allem, eben nicht aus Stein wie die Häuser der Reichen – so ist der Ausdruck «steinreich» entstanden. Auf einem Fasnachtsbrunnen prangte eine Figur mit einer Schnabelmaske, sie gleiche den Masken der Pestärzte aus dem Mittelalter, sagte unsere Stadtführerin, in den Schnäbeln, die den Ärzten die Nase vogelartig verlängerten, hätten sich damals Kräuter befunden, damit der Gestank der Pestkranken erträglich gewesen sei.

Sie erzählte uns vom Edelfräulein Wendelgard, das vor Jahrhunderten ein grosses Weingut besass, aber ledig blieb, weil es so hässlich war. Meersburg rechnete damit, dass das Gut nach ihrem Tod an die Stadt ginge, doch das Edelfräulein sagte: «Wenn ihr mir jeden Sonntag das Stadtoberhaupt oder einen Ratsherrn vorbeischickt, der mit mir isst und in der offenen Kutsche fährt, dann vererbe ich euch mein Gut.» Doch Meersburg beschloss, dass diese Art von Escort-Service seinen Männern unzumutbar sei. Das Edelfräulein machte Konstanz den gleichen Vorschlag, die Konstanzer willigten sofort ein und sind seither im Besitz eines unschätzbaren Weinguts am Stadtrand von Meersburg.

Und so erfuhren wir hundert Dinge, die wir alle nicht gewusst hatten, und wir gingen mit einem Staunen über das Vorder- und noch mehr das Hintergründige durch einen Ort, zu dem uns ohne Frau Dr. Brigitte Schulz nicht viel mehr als «pittoresk» eingefallen wäre.