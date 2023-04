Kolumne «Glamour, mon amour»: Der kulturelle und kulinarische Notvorrat Unsere Kolumnistin Simone Meier beschreibt diese Woche, was sie an Büchern und Kultur allgemein so fasziniert. Simone Meier Drucken Teilen

Bücher bilden den Notvorrat für Geist und Seele. Patrick Huerlimann

Wie stehen Sie eigentlich zu dem gutschweizerischen Konzept des Notvorrats? Pflegen Sie ihn nachhaltig-langfristig oder eher situativ-panisch? Besitzen Sie überhaupt einen? Und wenn ja, worin besteht er? Aus Dosenfutter für Mensch und Tier oder aus selbstgesammelten und -getrockneten Pilzen und Kräutern?

Ich habe zum Notvorrat ein äusserst positives Verhältnis. Mein wichtigster sind Bücher. Man braucht dafür bloss etwas Platz und vorzugsweise Tageslicht, im Fall eines nächtlichen Stromausfalls geht aber auch eine Kerze, am besten eine dieser fetten für den Gas­tronomiebetrieb, die 72 oder 96 Stunden lang brennen sollen, ich habe vergangenen Herbst vorsichtshalber ein paar davon gekauft, sie halten nicht ganz so lange, aber lange genug.

Bücher geben einem so viel! Weisheit oder Weltflucht, Abenteuer und Einsichten, Futter für Geist und Seele, Reisen in andere Jahrhunderte oder Länder, denken Sie nur an so unterschiedliche Autorinnen und Autoren wie Johanna Spyri und Annie Ernaux oder Leo Tolstoj und Stephen King.

Was mich an Büchern und überhaupt an Kultur immer besonders begeistert, ist die Idee, dass auch das Alte einmal brandneu war. Dass Menschen aufgeregt auf den neuen Shakespeare warteten. Dass sie leicht verschreckt, aber auch auf eine ihnen bisher unbekannte Art elektrisiert vor Cézanne und Picasso standen. Und dass sie den genialen Melancholiker Mendelssohn beim ersten Hören vielleicht gar nicht schön, sondern gewöhnungsbedürftig fanden. Von frühen Filmen und der fundamentalen Verstörung, die Kinobesuche einst ausgelöst haben dürften, ganz zu schweigen.

Mit der Kunst ist es wie mit den Menschen: Alles war einmal jung. War frisch, neu, übermütig, eroberte die Welt, betörte, verführte und entsetzte, stellte sich auf die Schultern der alten Riesen und spuckte ihnen von oben aufs Haupt, so lange, bis andere wieder die Avantgarde und die Revolution ausriefen.

Sie sehen, ich schweife ab. Denn Anlass zu dieser Kolumne war ein Stück Schokolade, dessen Geschichte mich gerührt hat. Schokolade gehört bekanntlich in jeden Notvorrat. Ich sass also neulich vor meinem Lieblingsmöbel, dem Fernseher, und schaute etwas ungemein Systemrelevantes, gewiss auf Arte, wahrscheinlich etwas Dokumentarisches über die Zeit des Zweiten Weltkriegs, und zum Trost über die Monstrosität der ­damaligen Welt ass ich Schokolade. Und merkte, dass sich der Splitter eines Eckchens selbstständig machte. Ich suchte und suchte und fand ihn nicht, weder auf noch unter dem Sofa, ich stand auf, leuchtete mit einer Taschenlampe in alle möglichen Ritzen, doch das Brösmeli hatte sich davongemacht.

Gestern spielte ich selbstvergessen mit dem Zopfmuster meines Wollpulis – und da war es: in die warme Wolle gebettet, kaum geschmolzen, aber immer noch da. Ein winziges Stück Notvorrat. Ich habe ihn nicht gegessen, aber gerührt hat er mich schon.