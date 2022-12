Knellipedia Leser fragt, Wissensredaktor antwortet: Läusemittel fehlen – doch was sind das überhaupt für Tiere auf manchen Köpfen? In den Apotheken sind die Läusemittel knapp. Was sind das überhaupt für Läuse auf den Köpfen der Kinder? fragt S. W. aus Rottenschwil

Winzig klein, aber sehr nervig – gegen Läuse helfen neben dem Shampoo auch andere Mittel.. Susann Basler

Der Apothekerverband Pharmasuisse bestätigt, dass es im Moment schwierig ist, Läusemittel zu kaufen, weil die Medikamenten-Lieferengpässe alle Arzneimittel betreffen. Weniger Läusemittel stehen auch zur Verfügung, weil zum Beispiel die physikalisch wirkenden Pedikulozide seit 2022 nicht mehr im Handel sind. Alternativen zum Shampoo sollten aber noch vorhanden sein, um die lästigen Kopfläuse zu bekämpfen.

Die Kopfläuse haben viele Verwandte unter den Tierläusen (Phthiraptera). Etwa 650 bis 1000 der 3500 Arten sind in Mitteleuropa verbreitet. Das sind Parasiten mit flügellosem, flachen Körper, festem Panzer und Klammerorganen an den Beinen. Von den Tierläusen leben drei Arten auf dem Menschen.

Zum einen die Filzlaus (Phthirus pubis) und die Kleiderlaus ­(Pediculus humanus corporis). Der Schrecken der Eltern ist aber die Kopflaus (Pediculus humanus capitis), die weltweit vorkommt. Mit Hygiene hat der Befall nichts zu tun, da die Kopflaus unabhängig davon von Kopf zu Kopf springt. Ist sie mal im Schulzimmer, macht sie sich breit.

Die Kopflaus des Menschen (Pediculus humanus capitis) Gilles San Martin / Wikimedia Commons

In ihrem Lebenszyklus Nisse-Larve-Laus, legt ein Lausweibchen etwa 100 bis 150 Nissen, ovale Eier, welche in den Haaren befestigt sind. Nach sieben bis zehn Tagen schlüpfen Larven, die wiederum nach gut einer Woche zur geschlechtsreifen Laus werden. Die lebt zwar nur 30 Tage – lang genug, um viele Nachkommen in die Haare zu setzen.