Glosse Klare Titel für Klare Entscheidungen! Scharfgezeichnet: Abstimmungsvorlagen brauchen griffigere Titel! Kaspar Enz

Dies ist ein Artikel der "Ostschweiz am Sonntag". Die ganze Ausgabe lesen Sie hier.

Soll das Volk entscheiden, muss es wissen, worum es geht. Und zwar schon beim Titel der Vorlage, findet der St. Galler SVP-Kantonsrat Sascha Schmid zu Recht. Stein des Anstosses war das Verhüllungsverbot. Dessen Name auf dem Stimmzettel verhüllte seinen Zweck wie eine Burka die Salafistin: «III. Nachtrag zum Übertretungsstrafgesetz».

Nur, wie soll der griffige Titel lauten? Oft sprach man vom «Verhüllungsverbot». Doch die SVP hätte lieber ein «Burkaverbot» befürwortet, während die Befürworter von der CVP es lieber «Hooliganverbot» genannt hätten. Die Gegner hingegen rangen nach Worten, um «Bockmist» höflich zu umschreiben. Vielleicht wird irgendwann über den neuen Steuerdeal abgestimmt. Der heisst hier «dreckiger Kuhhandel», dort «gutschweizerischer Kompromiss». Der offizielle Name würde den Rahmen dieser Kolumne zweifellos sprengen. Es wird klar: Welcher Kurztitel verwendet wird, ist politisch hochbrisant.

In der Schweiz hat das Volk das letzte Wort. Wir fordern deshalb am Abstimmungstermin vor dem Abstimmungstermin eine Abstimmung über den Namen der nächsten Abstimmung. Jede Partei darf geeignete Namen vorschlagen. Dringend gesucht: Ein Name, der den «V. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung» auf den Punkt bringt. Schon in drei Wochen stimmen die St. Galler darüber ab.