«Jung & Alt»-Kolumne Wie ein Tannenbaum mich schlauer machte In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche erklärt Hasler, warum es Sinn macht, sich manchmal nur aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ludwig Hasler

Der schönste Weihnachtsbaum unseres Kolumnisten war nur schlicht geschmückt. Keystone

Liebe Samantha

Danke fürs Update in Sachen Kondom. War da nicht mehr auf der Höhe. Dass es damit noch Probleme gibt, wäre mir nie eingefallen. Früher, als ich jung war, hatten wir nur eines: Wie kamen wir an den Gummi heran? In der Apotheke, klar. Aber der Apothekerin direkt sagen, wir hätten vor, uns zum sogenannten Geschlechtsverkehr aufzumachen?

Darüber kann man jetzt lachen. Hat sich normalisiert – und neu problematisiert, wie du mich aufklärst: Latex – Kautschuk – Monokulturen – Zerstörung von Lebensräumen. Am Ende ist Verhütung gar nicht mehr öko. Also lieber viele Babys? Noch schlimmer für die Umwelt. Amüsantes Beispiel, wie wir vom Problemhaufen nie herunterkommen. So viele Knörze wir auch lösen, jede Lösung verstrickt sich in neue ­Verknorzungen, die können wir selten voraussehen. Damals hatten wir ein Problem mit der Scham, euch sitzt die Umwelt auf, als Nächstes folgt die Latex-Allergie. Hat etwas von Sisyphus, nur dass die Steine, die wir vor uns her rollen, sich dauernd verändern. Lästig, aber belebend. Was wär mit uns los, hätten wir keine Probleme zu wälzen? Eben.

Solange sie nicht lähmen. Passiert öfter. Weil überall etwas faul ist. Welches Güggeli essen, wenn jedes Dreck am Stecken hat? Gar keines? Vegan leben? Auch nicht sakrosankt, siehe Avocado, schlimmer als jedes Rindvieh. Wo aber alles problematisch wird, ist auch alles irgendwie egal. Ein Gewissen macht sich dann nur noch der Naive. Wer mag schon naiv sein?

Ich. Jedenfalls zur Weihnachtszeit. Da hab ich nämlich etwas entdeckt. Mein Weihnachtsjob seit Menschengedenken: Christbaum aufrüsten. Über die Jahre gefiel ich mir dabei in der kapitalistischen Steigerungslogik, jedes Mal hängte ich mehr Glitzerdinge an den Baum, stopfte ihn voll, zuletzt noch mit fröhlichen Roböterchen.

Letztes Jahr stellte ich die Tanne ins Esszimmer, musterte sie, wollte eigentlich nur sicher sein, dass sie aufrecht steht, dabei fiel mir etwas ganz anderes auf: Die ist ja so schon schön, zauberhaft schön! «Schön» kommt von «skauni», mittelhochdeutsch, glaub ich, bedeutet jedenfalls «schauenswert»; «schön» ist also, was zum Schauen allerhand hergibt, und diese Drei-Meter-Tanne gab in ihrem natürlichen Wuchs jede Menge her, fürs Auge, fürs Staunen. Sodass ich entschied, sie nur etwas zu unterstützen, da eine rote Kerze, dort ein roter Apfel, dazu ein paar bunte Vögel – und schau an: Der schönste Weihnachtsbaum meines Lebens stand vor mir.

Alles problematisch, alles egal? Ich kann mein Leben entstopfen. Entrümpeln. Gleich sehe ich klarer. Konzentriert aufs Wesentliche. Auf Zauber statt Glitzer. «Reduce to the max» heisst das bei euch. Geht bei dir ganz ohne Tannenbaum?

Ludwig