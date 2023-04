«Jung & Alt»-Kolumne Wenn ich eine Wurst wäre, was für eine Wurst wäre ich? In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche schreibt Zaugg über Würste. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Die Autorin fragt sich, wem es eigentlich in den Sinn gekommen ist, dieses Gericht als Salat zu bezeichnen. Keystone

Lieber Ludwig

Ich möchte das Thema wechseln. Denn mich beschäftigt seit längerer Zeit eine Frage. Wenn ich eine Wurst wäre, was für eine Wurst wäre ich? Eine schwierige Frage, denn es gibt wirklich sehr viele verschiedene Würste. Es gibt den Cervelat, den Schüblig, den Appenzeller Pantli, die Berner Zungenwurst, die Waadtländer Saucisson, die Blutwurst, die Leberwurst, die Olma-Bratwurst, den Salsiz, die Hallauer Schinkenwurst, die Treberwurst oder die Siedwurst. Ja sogar der Fleischkäse ist per Definition eine Wurst, genauso wie der Schwartenmagen.

Dann gibt es Gerichte, die aus Würsten zubereitet werden, zum Beispiel das Bauarbeiter-Cordon-bleu. Oder Wurstsalat oder Wurstkäsesalat, einfach oder garniert. Eine Bemerkung sei erlaubt: Diese Gerichte als Salat zu bezeichnen, ist eine Frechheit. Item. Es gibt auch Objekte, die eigens für die Wurst konzipiert werden. Zum Beispiel die Wurst­krone. Das ist keine Kopfbedeckung aus Würsten, sondern ein Möbelstück für Würste. Ein rundes Gestell mit Haken, zur hängenden Aufbewahrung von Würsten, zum Beispiel in Vorratskammer oder Rauchfang.

Ich bin zum Schluss gekommen, dass Würste in der Schweiz, überhaupt im mitteleuropäischen Raum, ein identitätsstiftendes Kulturgut sind. Zusammenfassend kann man sagen: Die Kultur und Identität weisser Menschen basiert zu einem grossen Teil auf Würsten. Im Laufe meiner Recherchen habe ich mich gefragt, wie gross die grösste Wurst der Welt ist. Tönt einfach, ist in Wahrheit verzwickt! Es gibt verschiedene Weltrekorde. Etwa die längste Bratwurst, 5888 Meter, Landshut. Die längste Currywurst, 320 Meter, Wolfenbüttel, den vermutlich längsten Schüblig, 400 Meter, Rorschach.

Noch komplizierter wird es, wenn man nach der dicksten oder schwersten Wurst sucht. Auch dazu kann ich keine eindeutige Antworten liefern, obschon ich verschiedene unabhängige Quellen konsultiert habe. Allerdings habe ich festgestellt, dass Mortadella eine sehr schwere Wurst ist. 60 Kilogramm ist für Mortadella eine übliche Grösse. So eine 60-Kilo-Mortadella ist etwa 1,65 Meter lang. Und jetzt wird’s interessant! Weisst du, was auch etwa 1,65 Meter lang und 60 Kilogramm schwer ist?

Ich zum Beispiel. Und viele Frauen in der Schweiz. Das ist ziemlich genau Schweizer Durchschnitt. Und es wird noch besser! Weisst du, aus wie viel Wasser und Flüssigkeit ein Mensch be­steht? 50 bis 65 Prozent! Weisst du, aus wie viel Wasser und Flüssigkeit eine Wurst besteht? 50 bis 65 Prozent! Fett­anteil Mensch und Wurst: 15 bis 30 Pro­zent. Und der Rest ist Muskelmasse, Schwarte, Innereien und übriges Gewebe. Du erinnerst dich an meine Frage am Anfang. Sie ist falsch gestellt. Es heisst nicht, wenn ich eine Wurst wäre. Ich bin eine Wurst! Wir alle sind Würste. Wir müssen nur überlegen, was für Würste. Ich bin zum Schluss gekommen: Ich bin eine Landjägerin! Und du?

Samantha