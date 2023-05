«Jung & Alt»-Kolumne Warum der Heizungsmonteur nicht so schnell in Sinnkrisen fällt In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche erklärt Hasler, wieso seine frühere Tätigkeit als Handwerker sinnvoller ist, als seine jetzige als Kolumnist. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Walter Schwager

Liebe Samantha

Auffahrt. Trotzdem nicht über den Wolken. Sitze am Laptop, die Kolumne ist fällig. Will ich das? Muss ich? Ich, ein Workaholic?

Reden wir über Arbeit versus Freizeit, reden wir stets über mehr als das – über metaphysische Allerweltsfragen wie: Wozu bin ich überhaupt auf der Welt? Bin ich Akteur – oder Endverbraucher meiner Lebenschance? Seh ich mich als Partygänger, als globalisierten Edelnomaden, der zwischendurch mal Geld verdienen muss? Oder will ich mitwirken, etwas tun, wovon auch andere etwas haben? Bin ich Weltenbummler – oder Weltgestalter?

Du willst wissen, wie ich es mit Arbeit halte. Ganz einfach: Ich arbeite an Reden, Büchern, Kolumnen. Nicht das reine Vergnügen, kann mühsam werden, die dauernde Konzentration, Fantasie an Disziplin zu binden. Erst recht, wenn nichts gelingen will. Doch was hätte ich sonst? Ich könnte kaum einen klaren Gedanken fassen, hätte wenig Humor entwickelt, bekäme null Einladungen, hätte nicht die Illusion von Wirkung, begegnete kaum interessanten Zeitgenossen, könnte mir keinen anständigen Whiskey leisten.

Du wirst einwenden, das sei gar keine richtige Arbeit, so privilegiert, wie ich sei. Nun, vor 60 Jahren installierte ich Heizungen, bohrte Löcher durch Wände, bog Rohre, drehte Gewinde usw. War das weniger privilegiert? Es war handgreiflich sinnvoll – klar sinnvoller als jede Kolumne. Mit 100 Prozent Effekt: Es wird warm. Die Bewohner erfreut, leben feudaler. Zweck erfüllt.

Weicht vielleicht dieser evidente Sinn heute aus immer mehr Jobs? Aus Jobs, die ähnlich sind wie Kolumnenschreiben: Kann sich gut machen – geht aber auch ohne. Immer mehr Leute evaluieren irgendetwas, sie coachen, supervisen, controllen, finden stets neue Aufgaben – dabei wächst der Verdacht, kein Mensch würde was merken, verschwänden sie einfach in den Urlaub. Von «Bullshit-Jobs» spricht der Ökonom David Graeber, du weisst, ihren Anteil beziffert er auf 40 Prozent.

Diese Fraktion befeuert auch die Debatte um Arbeit/Freizeit. Entsprechend wirkt sie: hors-sol. Eifrig diskutiert man etwa den Vorschlag, am Montag höchstens zwei Stunden zu arbeiten, sonst herumzuhängen – weil: weniger wäre intensiver, also produktiver. Super, bloss: Von wem reden sie da? Von der Lokführerin? Lehrerin? Altenpfleger, Koch, Solarpanelmonteur? Die alle halten unser Leben am Laufen, Tag für Tag, mit Tätigkeiten, die nicht am Laptop beim Segeln über den Bodensee zu erledigen sind.

Aus deren Sicht ist arbeiten schlicht mitwirken. Etwas leisten, das die Gesellschaft braucht. Darum fällt der Heizungsmonteur nicht so schnell in Sinnkrisen. Es sei denn, die Gesellschaft behandelt ihn schäbiger als «New Work»-Kollegen.

Ludwig