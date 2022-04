«Jung & Alt»-Kolumne Positiver Rassismus und sexuelle Revolution 2.0 In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 77, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 27. Diese Woche wird’s steil, Zaugg schreibt von positivem Rassismus und der Sexuellen Revolution 2.0. Und das in einem einzigen Text. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Lieber Ludwig

Die Themen Sprache, Selbstermächtigung und Diskriminierung sind vielleicht wirklich ein Generationending. Du schreibst sogar von «Aufregerthema». Ich stimme zu und schlage vor, wir einigen uns, dass wir nicht einig sind. Aber etwas muss ich doch kommentieren! Du sagst «Anderssein» sei längst attraktiv. In Werbung etwa, da seien People of Color oft vertreten. «Color ist attraktiv.» Das ist positiver Rassismus. Wenn man Menschen aufgrund äusserer Merkmale bestimmte Eigenschaften zuschreibt, ist das rassistisch. Auch wenn es nett gemeint ist.

Gerade in Kontext mit Werbung schwierig: Firmen bedienen sich bei Minderheiten beziehungsweise marginalisierten Gruppen. Sie picken raus, was grad im Trend ist. Stärken die eigene Marke, erhöhen den Profit. Ohne sich für die Themen der jeweiligen Communitys einzusetzen. Ein Beispiel: Ein internationaler Sportartikelhersteller bewirbt Sneakers mit schwarzen Models.

Weil Diversität irgendwie grad Trend ist und man damit viele Schuhe verkaufen kann. Gleichzeitig beschäftigt die Firma in Führungspositionen weiterhin nur weisse Menschen, kümmert sich nicht darum, die eigene Firmenstruktur nachhaltig divers zu gestalten oder in fairere Produktion zu investieren.

Habe fertig. Jetzt worüber ich eigentlich schreiben will: die Klitoris! Die hat nämlich gerade ihren grossen Moment. Was aktuell passiert, ist so etwas wie die Wiederentdeckung der Klitoris. Kann ich im nächsten Brief elaborieren, wenn’s dich interessiert. Aber zuerst müssen wir uns mit einem Problem konfrontieren. Nämlich, dass wir uns schriftlich austauschen und nicht mit Bildern. Ich schlage vor, du machst schnell eine Bildrecherche und suchst im Internet nach «Klitoris».

Na, bist du überrascht? Ich selbst hab nicht schlecht gestaunt, als ich vor einigen Jahren rausgefunden habe, wie die Klitoris wirklich aussieht! Lange dachte ich, es sei einfach nur ein kleiner Knopf, ein kleines Köpfchen. Dabei ist die Klitoris ein ganzes Organ. Die Spitze ist nur ein kleiner Teil davon! Ich bin wirklich ein grosser Fan der Klitoris und könnte ewig weiterschreiben. Aber ich hab meinen Platz bald aufgebraucht. Deshalb noch rasch zur Erläuterung, weshalb ich vom Konzept der Klitoris spreche.

Die Klitoris hat sehr direkt mit Sexualität zu tun – schliesslich hat sie als Organ keine andere Funktion als Lustgewinn. Und wenn man das wichtigste Sexualorgan verschweigt, oder zumindest total falsch darstellt, wenn man seine Existenz geheim hält, hat das für die Sexualität der Menschen eine sehr grosse Auswirkung.

Ich bin überzeugt: Indem sich das Wissen um die Klitoris verbreitet, kommt da etwas wirklich Grosses auf uns zu. Sexuelle Revolution 2.0! Ich freu mich schon! Und du?

Samantha