«Jung & Alt»-Kolumne Plädoyer fürs Faulenzen In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche schreibt Zaugg über Gesichtsyoga und Faulenzen.

Hautpflegeprodukte so weit das Auge reicht und bestimmt noch weiter. Wann ist endlich fertig mit der Selbstoptimierungskultur? Chris Iseli

Lieber Ludwig

Ich glaube auch nicht, dass die Zeiten mit jeder Wendung besser werden. Im Gegenteil, ich glaube, viele Dinge waren früher besser. Spielplätze zum Beispiel. Die waren spektakulär, aber glaub auch recht gefährlich. Man konnte runterstürzen, sich einen Arm brechen oder eine Beule holen. Trotzdem durften wir Kinder da spielen, auch ohne Aufsicht.

Als Kind durfte ich ohnehin viel. Ein Sackmesser haben, mit dem Velo allein in die Allmend fahren, Fast Food essen, Cola trinken und fernsehen, oft so viel ich wollte. Aber wir wollen hier aufhören, wird hier zu viel Nostalgie. Denn zu viel des Guten ist nicht gut. Und in deinem letzten Brief hatte es mir auch von etwas zu viel. Zu viel Parteibüchlein. «Am Ende verschont der Staat den Bürger vor seiner Freiheit und Verantwortung». Du merkst, was ich meine, ja? Trotz Freisinn-Attitüde muss ich dir zustimmen. Allerdings bei einem anderen Thema. Was dir die Vorschriften vom Staat sind, ist mir die Selbstoptimierung. Ein Graus! Selbstoptimierung ist wirklich eine üble Sache. Vor allem deshalb, weil es so perfide ist. Wieso würde man nicht etwas tun wollen, das gut für einen ist?

Bevor ich darauf eingehe, muss ich erläutern, wie ich auf das Thema gekommen bin: Eine Freundin hat mir von Gesichtsyoga erzählt. Übungen, um das Gesicht zu formen. Mit bestimmten Grimassen, An- und Entspannungsübungen kann man Falten glätten, den Kiefer definieren, die Wangen anheben. Zuerst dachte ich, das sei ein schlechter Scherz. Meine Internetrecherche belehrte mich jedoch eines Besseren. Es gibt zahlreiche Videoanleitungen, für alle Geschlechter. Und die haben zum Teil bis zu vier Millionen Clicks.

Zum Gesichtsyoga werden auch Kristallroller verkauft, Jade oder Rosenquarz. Damit kann man noch sein Gesicht massieren. Ich glaub auch, dass das funktioniert und dass es guttut. Aber wann ist eigentlich fertig? Die ganze Selbstoptimierungskultur ist eine Plage. Denn potenziell ist sie bodenlos. Es geht immer noch mehr, besser, achtsamer. Vermeintlich sinnvolle Dinge drehen sich ins Gegenteil, machen uns verkrampft und unfrei. Und vor allem: Am Ende profitiert immer auch das System.

Oft sind Trends mit materiellen Konsumgütern verbunden – der Jaderoller, Crèmes, Gesichtsmasken, Hautserum und weitere Dinge, die man kaufen kann. Das alles funktioniert nach den heutigen, oft kurzsichtigen Marktlogiken. Ausserdem wird man durch die ganze Selbstoptimierung auch eine bessere Arbeitskraft, ein Mehrwert im kapitalistischen System, von dem man selbst vielleicht gar nicht so fest profitiert. Hoppla, jetzt bin ich selbst ins Parteiprogramm gefallen. Mea culpa ebenso.

Worauf ich hinauswill: Es ist verzwickt. Was also tun? In diesem Fall halt vielleicht wirklich am besten gar nichts. In diesem Sinne, fröhliches Faulenzen,

Samantha