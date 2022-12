«Jung & Alt»-Kolumne Idioten oder Verbrecher? Profiteure! In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche geht es die Frage, warum Zukunftsprognosen heute viel weniger optimistisch sind als noch vor wenigen Jahrzehnten. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Das kleinbürgerliche Leben der alten Generation ist nicht mehr nur harmlos, sondern verlogen – denn das Wissen über alles Wichtige liegt offen da. Keystone

Liebe Samantha

Eigentlich ist ja meine Theorie-Werkstatt geschlossen. Bin im Spital. Passt zu Alt wie Liebeskummer zu Jung. Der Mensch, das absturzgefährdete Wesen – bloss in jeder Phase anders. Darüber wollte ich schreiben, wäre wohl versöhnlich herausgekommen.

Nun fährst du mit Ilja Ehrenburg auf: «Die Jugend fragt, ob wir Verbrecher oder Idioten gewesen sind.» Starker Tabak für den Generationentrott. Da will ich nicht kneifen.

Das beste Gewissen jedenfalls hat meine Generation nicht. Sie glaubt (sagen Umfragen) nicht mehr, euch Jungen eine bessere Welt zu hinterlassen. Manchen dämmert: Das Leben wird wohl nicht freier, lustiger, reicher – eher harziger, riskanter, teurer. Liegt da nun ein Unfall vor – oder ein Irrtum? Ist es uns passiert, aus Leichtfertigkeit, aus Dummheit – aus Absicht gar? Wie spielten wir mit – als Idiot oder Verbrecher?

Aus Harmlosigkeit, fürchte ich. Doch was heisst das? Ich kam mal bei einem alten Ehepaar vorbei, das sitzt abends gern vor dem Haus, strahlt vor Selbstzufriedenheit. Zur Vollendung seiner irdischen Aufenthaltsfrist liess es das Grundstück mit Steinen zuschütten. Damit rundum alles proper wirkt, kein Unkraut die Harmonie trübt, kein Vogel den Frieden stört. Und die ruinierte Biodiversität? Haben sie gehört, finden sie echt traurig. Was aber können sie dafür? Als kleine Fische? Da müsste die Politik dahinter, die Landwirtschaft … Dann gehen sie ins Haus und machen sich über ihr Billigpoulet her.

Harmlos? Kleinbürgerliche Versionen von Vogel Strauss? Arg verlogen, diese Harmlosigkeit. Bloss nicht erwachsen werden, bloss nicht daran denken, was man anrichtet. Ja, wir profitierten halt, der Weltlauf verwöhnte uns, wir konnten uns immer mehr leisten, es ging uns fabelhaft. Wie sehr wir dabei Ressourcen verpulverten, den Himmel versauten, den Planeten zumüllten, das hätten wir klar sehen können. Doch jede Klarheit, die unserem Lebensstil an die Gurgel wollte, hielten wir erfolgreich von uns fern.

Einst war der Dumme nichts als dumm. Hinter dem Berg halt, null Ahnung, dabei unschuldig. Heute ist die Unschuld weg. Wer (in unseren Regionen) keine Ahnung hat, ist selber schuld. Das Wissen über alles Wichtige liegt offen da. Seither ist der Idiot nicht länger der Dumme, der nichts weiss. Nein, er will auch nichts wissen! Alles Wissenswerte könnte er wissen, aber er weist dieses Wissen zurück, es könnte sich am Ende ja gegen ihn wenden. Also pfeift er darauf. Nichts will er wissen, was seine Gewohnheiten stören könnte. So wird akut gefährlich eine neue Gestalt des Idioten: der als Besserwisser getarnte Täter.

Nun aber weiss ich gar nicht: Reden wir da von einer exklusiven Boomer-Spezialität?

Ludwig