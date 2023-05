«Jung & Alt»-Kolumne Hallo Ernst In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche schreibt Zaugg über Arbeit, Ernst und Ernstli. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Lieber Ludwig

Ich stelle fest, du willst meine Frage nicht beantworten. Du willst also nicht darüber nachdenken, welche Wurst du wärst, wenn du eine Wurst wärst. Schade. Ich liebe ja solche Gedankenspielereien. Wenn du ein Hund wärst, was für einer? Wenn du ein Dessert wärst, was für eins? Auto? Schauspielerin? (Der Vollständigkeit halber: Mischling, Erdbeertörtchen, Ford Transit, Audrey Hepburn.) Ich sehe, du hast keine Zeit für Spielereien. Nichts da mit albern über Wurstsorten. Man muss über Arbeitsethos schreiben. Na gut.

Arbeitsethos ist ein strenges Wort. Man kann es auch nur mit einer ernsten Miene aussprechen. Dazu fällt mir ein: Ernst ist ein toller Name! Und ich frage mich, wieso er verschwindet. Denn viele alte Namen kommen ja wieder in Mode, zum Beispiel Karl und Max, Emma und Paula. Andere Namen erleben keine neue Beliebtheit. Zum Beispiel Erna oder eben Ernst. Schade. Gerade Ernst ist toll, wenn das Kind noch klein ist, ist es der Ernstli, und das ist doch sehr herzig. Item, wir haben keine Zeit für herzig, zurück zum Arbeitsethos.

Ich wusste nicht genau, was das überhaupt bedeutet, also hab ich nachgeschaut. Ethos bedeutet eine Gesinnung, die vom Bewusstsein sittlicher Werte geprägt ist. Eine Art Gesamthaltung in Bezug auf Arbeit. Das scheint derzeit ein Reizthema. Besonders den sogenannt Jungen wird ihre Einstellung zu Arbeit vorgehalten. Sie seien fordernd, bequem, treten zu selbstbewusst auf. Sie erledigen nicht einfach die Arbeit, die ihnen aufgetragen sind, sondern wollen Konditionen verhandeln. Sie wehren sich dagegen, rund um die Uhr erreichbar zu sein, und wollen Grenzen setzen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich die Aufregung nicht. Eigene Grenzen bestimmen tönt für mich recht bodenständig. Und nicht nach einer vermessenen Forderung.

Aber zurück zum Thema. Du willst über Arbeit schreiben. Ich glaube, wir müssen da genau sein. Deshalb meine Gegenfrage. Was meinst du, wenn du von Arbeit sprichst? Arbeit im philosophischen Sinn? Also der Prozess der bewussten schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen? So wie Hegel? Oder geht es um Volkswirtschaft? Arbeit als Produktionsfaktor? Oder meinst du Lohnarbeit, die Tätigkeit, um Einkommen zu verdienen? Ist Arbeit immer an Geld gekoppelt? Ist Arbeit gleichzusetzen mit Produktion oder Produktivität? Muss Arbeit an eine Institution gebunden sein, etwa ein Unternehmen? Oder meinst du Arbeit nach Marx? Oder dass Energie in einen Vorgang umgesetzt wird? Also Arbeit im physikalischen Sinn?

Was ist Arbeit? Eine schwierige Frage. Doch wir müssen sie klären, damit wir über etwas viel Interessanteres nachdenken können. Was ist eigentlich das Gegenteil von Arbeit? Ferien? Freizeit? Nichtstun? Faulenzen? Nicht-Arbeit?

