«Jung & Alt»-Kolumne Der Wäscheständer Stewi heisst «First Lady» - das ist Eine Frechheit In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 77, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche erklärt Zaugg, an welchem Gerät man sieht, dass wir noch immer in einem Patriarchat leben.

Der Stewi ist das schweizerischste aller Haushaltsgeräte. Keystone

Lieber Ludwig

Du schreibst von Sternen und Galaxien, vom Webb Teleskop und der Nichtigkeit des Individuums. Du hast recht. Es ist ein Zufall, dass die Erde entstand und Leben darauf existiert. Eine Milliarde Sterne mussten explodieren, die Elemente, ihr Verhältnis, Abstand zur Sonne, Neigung der Erdachse, alles musste genau stimmen. Wir sitzen auf einer riesigen Kugel, die im Innern heiss und flüssig ist. Die sich um die eigene Achse dreht, und um die Sonne, und genau in diesem Moment jagt unsere ganze Galaxie rotierend durchs All.

All das wird einem bewusst, wenn man in der Nacht zu den Sternen schaut. Und vielleicht zieht genau in diesem Moment eine Sternschnuppe ihren Schweif über den Himmel. Man wünscht sich was und fühlt sich klein. Eines Tages wird es vorbei sein. Man wird sterben. Der Körper löst sich auf, die Asche wird irgendwo verstreut, vielleicht wächst eine Pflanze daraus, ein Apfelbaum, wer weiss. Und es wird nicht lange dauern, vermutlich weniger als hundert Jahre, und es wird sich niemand mehr an einen erinnern. Aber das ist in Ordnung. Es wird weitergehen, die Welt wird sich weiterdrehen.

Obwohl, vielleicht auch nicht, die Menschheit muss ja alles abfucken. Klimawandel zum Beispiel, sehr unangenehm. Seis drum, es wird nicht mehr mein Problem sein. Ich bin dann ein Apfelbaum oder so. So hast du das gemeint, ja? Das mit der Demut. Ich gebe dir recht, ist alles eindrücklich bis beklemmend. Aber es ist auch abstrakt. Ich möchte hier konkreter werden und deshalb sagen, wann ich mich demütig fühle.

Richtig demütig fühle ich mich in einer anderen Situation. Und zwar einmal die Woche, wenn ich Wäsche aufhänge. An diesem schweizerischsten aller Haushaltsgeräte. Dem Stewi. Er vereint zwei Charaktereigenschaften der Schweiz. Erstens ist er zuverlässig und von einer aussergewöhnlich guten Qualität. Er ist sogar so gut, dass die Firma, die ihn herstellt, Steiner Winterthur, beinahe Konkurs anmelden musste. Weil der Stewi nie kaputt geht. Und man deshalb nie Ersatzteile und keinen neuen Stewi anschaffen muss.

Nebst guter Qualität steht der Stewi für eine zweite Schweizer Eigenschaft. Er ist nämlich auch sexistisch. Zumindest derjenige in meiner Waschküche. Der hat nämlich einen Namen und er heisst First Lady. Dass Haushaltsgeräte heut- zutage noch gegenderte Namen tragen, ist eine Frechheit. Jedes Mal, wenn man den Stewi aufstellt, wird man daran erinnert, dass man in einem Land lebt, in dem ein kultiger Wäscheständer eine längere Geschichte hat als das Frauenstimmrecht. Kurzum, dass man in einem Patriarchat lebt. Das nervt.

Aber was will man tun? Ich bin angewiesen auf den elenden First-Lady-Stewi-Ständer. In der Waschküche wird die Wäsche ewig nie trocken. Und in den Tumbler schmeissen kann ich sie auch nicht. Klimawandel, wir erinnern uns. Es ist wirklich ein Kreuz.

Samantha