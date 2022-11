«Jung & Alt»-Kolumne Ein Fossil wie ich braucht Imagination, nicht Datenhuberei In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche erklärt Hasler, wieso er mit Powerpoint-Präsentationen hadert. Ludwig Hasler Drucken Teilen

Die Techbranche machts vor: Reden ohne grossen Inhalt werden mit aufwendigen Präsentationen aufgebrezelt. Keystone

Liebe Samantha

Ist das so? Ihr Millennials neigt zur Telefonphobie? Dann sind wir im selben Spital krank. Bloss nicht telefonieren. Gut, in Phasen von Verliebtheit war das auch schon anders. Doch nüchtern ist mir das Telefon zu indiskret, mein Mund quasi am fremden Ohr und umgekehrt. Ein pseudointimer Akt, dem ich Gott sei Dank ausweichen kann. Ich mache fast alles über E-Mail, SMS und so.

Wenn wir schon bei Kommunikationstechniken sind: Was mich richtig nervt, ist Power Point. Eine Banalisierungstaktik, die mich überall verfolgt. Du weisst, ich rede gern. Höre gern andern zu bei Reden. Nur, Reden gibt es praktisch nicht mehr, nicht einmal Vorträge. Bin ich an Kongressen als «Speaker» im Programm, fragt man früh, wann ich meine «Präsentation» liefern werde. Und auf der Bühne wandelt sich das «Rednerpult» zum digitalen Schaltpult, zur Playstation, da rutscht ein Skript rasch weg. Dann rede ich halt frei. Ich Fossil.

Zeitgemässe Speaker lassen ihre Präsentationen am Bildschirm laufen. Manchmal goldrichtig, etwa an Jahresbilanz-Pressekonferenzen; klare Zahlen statt fachchinesische Nebel­petarden, danke. Wie kann man jedes Thema ins Power-Point-Korsett zwängen, auch Erziehung, Bildung, Politik, Lifestyle, Medizin, Alter, Psychologie? Jüngere Rednerinnen studierten wohl nach dieser Methode, halten sie nun für wissenschaftlich sakrosankt. Während ich Fossil finde: Flächendeckend angewandt wird Power Point zur Masche, uns das Denken auszutreiben. Wissen ohne Denken. Wozu?

Nein, Technik kann nichts dafür, wenn Redner sinnlos nachreden, was auf der Leinwand steht. Wenn Tortendiagramme aus interessanten Ansätzen eine alberne Vorführung machen. Und doch hat es Methode. Die Realität mag noch so vieldeutig sein, Power Point säbelt sie in eindeutige Tranchen. Dampft jede Qualität auf quantitative Tabellen und Statistiken ein.

Der Trick: Piktogramme erwecken den Schein verlässlicher Objektivität, weil sie die Welt säuberlich in Schablonen bringen. Warum sie so geworden ist? Wer daran schuld ist? Oder ein Interesse hat? Keine Antwort. Ist einfach so, nimm es zur Kenntnis.

Ich war da an einer Tagung, Thema «Zukunft», wurde zugedröhnt mit Klimawandel-Schautafeln, Migrations-Infografiken, Energiewende-Datensäulen – alles zur Ansicht, kaum etwas zur Einsicht: So liegen die Dinge, basta. Einspruch zwecklos. Das erzeugt – je nach Temperament des Empfängers – reflexionslose Wut oder schieren Fatalismus.

Ich dachte, wo bleiben die Bilder einer begehrenswerten Zukunft? Na ja, die bräuchten halt Vorstellungskraft statt Datenhuberei. Imagination. Inspiration. Vielleicht Poesie. Kunst. Gibt es so etwas mit Power Point?

Ludwig