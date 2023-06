«Jung & Alt»-Kolumne Der Richter im Haushalt In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche schreibt Zaugg über Hausarbeit und Justiz. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Lieber Ludwig

Care-Arbeit in Beziehungen fair aufzuteilen, ist super. Vor allem, sobald Kinder involviert sind. Denn dann geht es, soweit ich informiert bin, erst richtig los. Schön also, dass du Beispiele kennst, in denen die Arbeitsteilung funktioniert. Die Zahlen sprechen allerdings eine andere Sprache: Frauen übernehmen den grössten Teil der Hausarbeit und Kindererziehung – und das ohne Bezahlung.

Du plädierst in deinem letzten Brief für die Trennung vom Privaten und Politischen. Ich sage, das ist nicht möglich. Denn schon jetzt sind die beiden Bereiche verwoben, bedingen sich sogar gegenseitig. Es wird nur nicht so benannt. Damit wir am öffentlichen Leben und am Wirtschaftssystem teilnehmen können, brauchen wir eine private Basis. Die unbezahlte Arbeit der Frauen bildet die Grundlage unserer Gesellschaft und unserer Volkswirtschaft.

Nun fragst du zu Recht, wie ich mir das denn vorstelle: unbezahlte Arbeit entlöhnen? Einen Mindestlohn, ein staatliches Preisschild für Hausarbeit? Wer soll das bezahlen, und wo kämen wir hin damit? Ich kann leider keine Lösung präsentieren. Aber dafür eine Erzählung. Die Angst vor dem Staat im Privatleben ist nicht neu. In der Schweiz gibt es 1992 ein gutes Beispiel. Damals hat das Stimmvolk über das revidierte Sexualstrafrecht entschieden. Darin sollte fortan die Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt werden. (Zunächst nur auf Antrag, zum Offizialdelikt wurde es erst 2004.) Heute eine Selbstverständlichkeit, damals Anlass zur Diskussion: Gegner kritisierten die Einmischung vom Staat, man fürchtete sich vor dem Richter im Ehebett.

Etwas mehr als dreissig Jahre später ist diese Position schwer nachvollziehbar. Doch damals waren solche Anliegen, ja, sich mit dem Thema überhaupt zu befassen, politisch verortbar. Heute käme es niemandem mehr in den Sinn, sexualisierte Gewalt in der Ehe als feministisches oder linkes Thema zu bezeichnen. Was ich sagen will: Positionen verändern sich. Was zu einer Zeit als radikal gilt, ist einige Jahre oder Jahrzehnte später demokratisch legitimiert und gesellschaftlich verankert.

Ein weiteres Beispiel zum Schluss: Denken wir an die Arbeiterbewegung. Zu Zeiten von Karl Marx wurde verhandelt, ob Kinder unter sechzehn Jahren nur noch zwölf statt sechzehn Stunden arbeiten sollten. Später, ob es Arbeitsverträge, Ferien und Sozialversicherungen geben sollte. Damals alles links und revolutionär, heute total normal. In der Schweiz kommt es niemandem mehr in den Sinn, Kinder in die Fabrik statt in die Schule zu schicken.

Zurück zum Anfang: Heute scheint die Forderung nach Bezahlung oder Anerkennung von Hausarbeit ­utopisch. Doch Zeiten ändern sich. Zum Glück.

Samantha