«Jung & Alt»-Kolumne Der grösste Makel unserer Demokratie In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche fragt sich Zaugg, wieso eigentlich so wenig Leute wählen. Samantha Zaugg Drucken Teilen

Parteien werden als Wahlsiegerinnen gefeiert. Doch mit der tiefen Wahlbeteiligung ist der Begriff der Siegerin kritisch zu Betrachten. Keystone

Lieber Ludwig

Ich bin auch nicht sicher, ob das Pluralwahlrecht die Lösung ist. Ob es Sinn macht, die Stimmen junger Menschen höher zu gewichten als diejenigen der alten. Und ich stimme dir zu: Es wäre schöner, wenn wir als Gesellschaft zusammen etwas erreichen könnten. Doch ich bin skeptisch. Unsere Demokratie hat einen grossen Makel: die Stimmbeteiligung. Im Kanton Zürich waren eben erst Wahlen. Das hat mich zu einem Rechenbeispiel motiviert. Natürlich ist Zürich nicht der Nabel der Schweiz, wird aber als Gradmesser für nationale Wahlen angesehen.

Die Siegerin der Zürcher Kantonsratswahlen heisst SVP. Mit 24,9 Prozent Wähleranteil hat sie von allen Parteien im Kanton am meisten Stimmen geholt. Doch etwas Wichtiges fehlt in dieser Rechnung: Die Menschen, die nicht wählen dürfen, und diejenigen, die nicht gewählt haben. In der Regel sind rund 60 Prozent der Bevölkerung wahlberechtigt. Im Kanton Zürich leben also rund 630 000 Personen, die nicht wählen dürfen. Das ist die grösste Gruppe. Auf dem zweiten Platz sind alle, die nicht gewählt haben, obwohl sie dürften. Bei einer Wahlbeteiligung von 34,8 Prozent sind das rund 617 000 Personen. Dann erst kommt die SVP.

Die 24,9 Prozent des Wähleranteils entsprechen rund 82 000 Personen. Im Vergleich mit der ständigen Zürcher Wohnbevölkerung von 1,58 Millionen ist das nicht besonders viel. Ich will ein Sprachbild machen. Stell dir einen Wahlzettel vor, auf dem kann man verschiedene Felder ankreuzen. «Ich darf nicht wählen», bekäme am meisten Stimmen. «Ich will nicht wählen», würde am zweithäufigsten angekreuzt. Und auf Platz drei die SVP und hinter ihr alle anderen Parteien. Es gibt also mehr Menschen im Kanton Zürich, die gar nichts wählen als die SVP.

Und von den wenigen, die gewählt haben, sind es noch weniger Junge. Weil die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen nicht an die Urne geht. Warum? Aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt: In der aktiven Politik, in Parlamenten und Regierung, sitzen vor allem ältere Menschen. Sie sprechen in einer Art, wie es ältere Menschen gewohnt sind; die ganze Politik findet in einem Umfeld statt, in dem sich ältere Menschen wohlfühlen. Von Alten für Alte. Es ist schwierig, sich für etwas zu interessieren, das sich explizit nicht an einen richtet. Denn das mit dem Alter ist nur ein Teilbereich. Dasselbe lässt sich auch über Menschen mit tieferem Bildungsstand sagen. Der Politbetrieb ist akademisiert. Ich finde, die Politik dürfte ambitionierter sein, was Inklusion anbelangt.

Demokratie heisst schliesslich Herrschaft des Volkes. Mehr vom Volk zu vertreten, hiesse automatisch auch, mehr gemeinsame Zukunft zu bauen. Und das würde Gräben füllen, egal, welchen Feldern entlang sie verlaufen. Seien es die Generationengräben, Stadt-Land-Gräben, Geschlechtergräben oder was es sonst noch alles gibt.

Samantha