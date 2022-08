«Jung & Alt»-Kolumne Beliebiges Feriensujet In der «Jung & Alt»-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 77, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche schreibt Zaugg übers Reisen, Instagram und die alten Briten.

Den Eiffelturm kennen wir, so haben wir ihn schon tausendfach fotografiert. Genau so will man ihn denn auch sehen. Fotolia

Lieber Ludwig

Sehr treffend, wie du das formuliert hast. Leute, die auf Reisen gehen, nur um genau gleich heimzukommen, wie sie gegangen sind. Ich glaube, das hat damit zu tun, wie wir uns auf den Weg machen. Wir ziehen schon mit einem Bild los, wissen bereits, was wir sehen und erleben wollen. Das gilt für Alte und Junge. Und zwar schon lange. Dies Phänomen ist sehr alt. Als Kunststudentin muss ich ja alles mit Malereigeschichte herleiten. Es folgt also ein kleiner kunsthistorischer Ausflug.

Tourismus wie wir ihn kennen, also das Reisen um des Reisens willen, ist ja eine Erfindung der Briten. Irgendwann um 1600 kam es in Mode, dass junge Adlige – nur Männer, versteht sich – «den Kontinent» bereisten. Grand Tour hat man das genannt, und beliebt war vor allem Italien. Das war quasi Pflichtprogramm. Wenn man gereist ist, wollte man natürlich auch zeigen, wo man war, Eindrücke der Reise nach Hause bringen. Und das hat man früher natürlich mit Malerei gemacht. Ansichten von italienischer Landschaft kamen also in Mode.

Diese Malerei funktionierte immer nach dem gleichen Schema. Auf dem Bild braucht es Bäume. Die müssen wild sein, verwachsen, romantisch. Dann Licht, warm, weich, Dämmerung. Vordergrund eher dunkel für dramatische Komposition. Dazu Gebäude, vorzugsweise alt, gern auch Ruinen, Säulen oder so was. Es können auch Menschen vorkommen, aber nur einfache, Hirten zum Beispiel. So stellten sich die Leute Italien vor, und das wollten sie mit eigenen Augen sehen. Zogen los, um sich dann mehr von dieser Malerei ins Haus zu holen und so weiter und so fort. Ein ewiger Reproduktionsstrudel.

Heute ist es nicht anders. Mit Ferienfotos verhält es sich gleich. Auf Bali wollen wir Tempel sehen, in Yucatán die Pyramiden, in Paris den Eiffelturm – im Sonnenuntergang. Die gleichen Sujets tausendfach fotografiert. Mit Filtern genau die Lichtstimmung kreiert, wie man sie aus anderen Feeds oder von Postkarten kennt.

Auch das mit den Filtern ist nicht neu. Auch das konnten die alten Briten. Es gab einen Maler, Claude Lorrain, dessen Stil war der letzte Schrei. Alle wollten Lorrain-Landschaften, als Malerei oder in echt, sehen. Man entwickelte das Lorrain-Glas, eine Art Spiegel, der durch das gebogene und getönte Glas den Effekt hatte, dass Landschaft in der Reflexion betrachtet genau aussah wie ein Lorrain-Bild. Ein analoger Insta-Filter! Was sagt man dazu? Je nachdem, wie man das Reisen betreibt, ist es vielleicht ein bisschen, sagen wir mal eindimensional, um es diplomatisch auszudrücken. Wie sagt Egon Ammann, Schweizer Verleger und Lebemann. «Lesen ist für mich Reisen, ohne wegzugehen.»

Vielleicht keine schlechte Idee. Nachhaltiger wäre es allemal.

Samantha