Paar der Woche:

Grosse Frau, kleiner Mann Der Mann ist ein paar Zentimeter kleiner? Das ist Filmstar Cameron Diaz schnuppe. Melissa Müller

Schauspielerin Cameron Diaz mit Ehemann Benji Madden. (Bild: Getty)

«Grosser Mann – kleine Frau» – so muss es sein, denken die meisten. Ist es einmal umgekehrt, wird getuschelt. Hollywoodstar Cameron Diaz pfeift auf solche gesellschaftliche Normen und lehnt sich vergnügt an die starke Schulter eines kleineren Mannes an: Rockstar Benji Madden («Good Charlotte), sieben Jahre jünger und sechs Zentimeter kürzer als die Aktrice. Auch nach vier Jahren Ehe tingeln die beiden bei bester Laune durch die Strassen von Beverly Hills. Davor hatte die amerikanische Schauspielerin eine Vorliebe für Draufgänger, die sich nicht festlegen wollten. Typen der Generation Schwebezustand. Wie Musiker John Mayer und Schauspieler Vince Vaughn, die sie an Schauspielkollegin Jennifer Aniston vererbte. Bis sie 2014 Gitarrist Benji Madden traf. Mit ihrer Entscheidung für einen Mann von niederem Körperstand weist die grosse schöne Frau all jene oberflächlichen Werte entschieden zurück, für die sie selbst von aller Welt bewundert und begehrt wird. So sieht wahre Grösse aus.