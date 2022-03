Glosse Auf Netflix wird immer mehr geflirtet und gedatet: Wahre Liebe im Fake TV – oder doch das Umgekehrte? Die Zuschauer stehen momentan voll auf Dating-Shows. Doch der Flirt mit den Sendungen kann schnell auf den Magen schlagen. Simon Maurer Drucken Teilen

Alles Traumfrauen und Traummänner? Im Trailer zu «Too Hot To Handle» wird viel gezeigt. youtube

Hat Netflix den Liebesgott Amor unter Vertrag genommen? Das könnte man meinen, wenn man die Fülle an neuen Dating-Sendungen auf dem Portal des Streamingriesen sieht. In immer mehr Serien suchen junge, attraktive Singles nach der Liebe ihres Lebens – oder zumindest nach einer Lebensabschnittspartnerin bis zum Ende der Dreharbeiten.

Die neuen Shows sind schriller als alles Altbekannte. Manchmal dürfen die Kandidaten keinen Sex haben und keine Küsse tauschen ohne dass eine hohe Geldstrafe fällig wird (Too Hot To Handle). Ein andermal ist nur das Kennenlernen via Stimme erlaubt und man spricht aus abgedunkelten Zimmern miteinander (Love is Blind). Und in «Singles Inferno» starten Alleinstehende in einer heissen Strand-Hölle mit viel nackter Haut in der Wildnis, von wo sie nur mit einem Partner ins luxuriöse Hotel-Paradies entfliehen können.

Dabei geht es nicht ums Finden eines Partners, sondern um den Auftritt selbst. Sex und Erotik spielen die Hauptrolle, die Statisten präsentieren deshalb nur perfekte Adoniskörper und Sanduhrsilouhetten – als hätten die Kameraleute schon beim Filmen einen Instagram-Filter auf die Linse gesetzt. Nicht einmal in 4K sieht man Hautunreinheiten. Dafür könnte der Zuschauer selber schnell Pickel kriegen, wenn er den Ton einstellt. Denn die Jungs fallen vor allem durch Machosprüche und Dauergeilheit auf, ums andere Geschlecht wird gestritten wie auf dem Pavianhügel. Bei so wenig Selbstbeherrschung und so viel toxischer Männlichkeit ist man versucht, sofort die 145 zu wählen und einen Notfall zu melden.

Die Frauen sind dagegen wie aus einer 50er-Jahre-Werbung gecastet und zart besaitet. Nur zu gern erzählen sie von einem tragischen Schicksal, das sie den Tränen nahebringt. Mobbing in der Schule, als sie noch nicht diesen Traumkörper hatten und dick waren wie alle zuschauenden Normalos. Oder der gemeine Ex, der sie betrogen hat. Diese tragischen Schicksale kann nur ein Muskel-Prinz in Badehose vergessen machen.

Die Rollen zwischen Frau und Mann sind klar verteilt. Es fällt auf: Man darf sogar in den Sendungen des woken Netflix dumme Sprüche machen – alles kein Problem, solange Latinas, Asiaten und Schwarze auch vertreten sind. Diverser Sexismus ist schliesslich viel weniger schlimm, als wenn er von Weissen kommt. Doch die Beliebtheit von klischeebehafteten Geschlechterrollen in Dating-Sendungen hat auch damit zu tun, dass Sexismus in unserer Gesellschaft heute immer weniger akzeptiert ist. Denn ein dummes Zitat fällt den Zuschauern aus der immer moralischeren echten Welt halt viel eher auf, es garantiert Aufmerksamkeit und Quote.

Die verbalen Mini-Skandale täuschen elegant darüber hinweg, dass das Drehbuch seit Stunde null immer das gleiche ist, und dass die Zuschauer den Ausgang der Geschichte schon bei Folge eins kennen. Am Schluss finden Töpfe ihre Deckel, aus Singles werden Paare und es entwickelt sich vor den Augen von Millionen von Zuschauern intime Liebe.

Einziger Schönheitsfehler: Die Sendungen werden vor allem von jüngeren Leuten geschaut, die unerfahren sind und deren Vorstellung von echtem Dating stark davon beeinflusst wird. Die jüngere Gen Z lernt beim Zuschauen deshalb vor allem zwei Dinge: Erstens, dass eine laufende Kamera ein besseres Aphrodisiakum ist wie alles, was Big Pharma anbietet. Und zweitens, dass man als Macho oder Prinzessin auf dem Datingmarkt auch weiter beliebt ist.