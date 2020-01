Kolumne Ein Hater wie ich A propos

Wenn Sie diesem Text im Internet begegnen, dann lesen Sie ihn. Es könnte einer der letzten von mir sein, den Sie ohne schlechtes Gewissen lesen dürfen. Vor allem dann, wenn es mir in den Sinn kommen sollte, eine Hassbotschaft zu lancieren. Zum Beispiel: Ich hasse Bevormundung. Oder: Ich hasse Zecken. Oder: Ich hasse es, den Zug zu verpassen. Forscher der Uni Cambridge basteln nämlich daran, mich und meine Hassbotschaften zu enttarnen. Weil selbst der begnadetste Forscher nicht alles auf der Welt lesen kann, tut das eine App für ihn. Dann wird sich ein Algorithmus an meine Fersen heften und Sie, im Ernstfall, vor mir warnen. Der Hate-O-Meter schickt mich anschliessend in die Quarantäne.

Dort kommen Sie ins Spiel. Weil Sie ein eigenverantwortliches und autonomes Wesen sind, können Sie mich aus meiner Quarantäne befreien. Und sich allen algorithmischen Warnungen zum Trotz mit meiner Hassbotschaft beflecken. Vielleicht habe ich ja Glück und Sie hassen auch Zecken.