Wir sind dem Neandertaler sehr nahe Nichts da mit knüppelschwingenden Wilden. Neandertaler gingen gleich aufrecht wie wir modernen Menschen. Das zeigt eine Rekonstruktion eines vollständig erhaltenen Neandertaler-Skeletts durch Evolutionsmediziner der Universität Zürich. Bruno Knellwolf

Lange galten die Neandertaler, die vor 40000 bis 150000 Jahren in Europa und im vorderen Asien gelebt haben, als dumpfe Wilde. Das Bild wurde in den vergangenen Jahren zwar korrigiert. Zumal Menschen, die ihre DNA zur Analyse und Verwandtschaftsfindung in irgend ein Labor in den USA geschickt haben, oft eine kleine Neandertaler-Verwandtschaft bestätigt erhielten.

Neandertaler waren uns ähnlich. (Bild: Mike Kemp/In Pictures via Getty Images)

Dargestellt werden die Neandertaler aber heute noch mit flachem Rücken und schlecht ausbalancierter Körperhaltung. Eine gerade, gut ausbalancierte Haltung ist aber eines der Hauptmerkmale des Menschen. Die Grundlage für den gekrümmten Neandertaler ist ein Fund eines Skeletts eines alten Neandertaler-Mannes in Frankreich. Dieses vollständig erhaltene Skelett wurde nun durch Forscher der Universität Zürich und der Washington University virtuell rekonstruiert. Dies zeigt, dass das Individuum aus Frankreich sowie Neandertaler generell eine normale menschliche Krümmung der Lendenregion und des Halses aufwiesen. Die Forscher entdeckten dieselbe Ausrichtung des Kreuzbeins wie beim modernen Menschen und die gleiche Belastung des Hüftgelenks. Es gebe nichts, was auf eine prinzipiell andere Anatomie hinweise. «Es ist Zeit, die grundsätzliche Nähe von Neandertaler und Mensch anzuerkennen», sagt Evolutionsmediziner Martin Häusler von der Universität Zürich.