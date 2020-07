Gegentribüne: Das war für den FC St.Gallen die Woche der Entscheidung – langfristig und vielleicht auch kurzfristig

Noch eine Unregelmässigkeit ist mir im Zusammenhang mit den Spielansetzungen aufgefallen (neben dem Fakt, dass YB um neun Ruhetage gegenüber St. Gallen bevorteilt ist). Die meisten Begegnungen in der Corona-Phase finden am Abend statt. In sechs der 13 Runden sind jeweils drei Partien am Sonntagnachmittag und zwei am Samstagabend angesetzt (am Sonntag waren es wegen des Coronafalls ausnahmsweise vier, für eine Verschiebung von FCZ gegen YB um einen Tag hatte der Verband aber kein Musikgehör).

Dass es von der Belastung her nicht dasselbe ist, ob das Spiel am Nachmittag um 16 Uhr oder an einem in diesem Sommer eher kühlen Abend ausgetragen wird, versteht sich von selbst. Auch da hat es der Computer mit dem FC St. Gallen nicht gut gemeint: Er hat vier Spiele für den Nachmittag ausgespuckt und nur zwei für den Abend. Das ist gut möglich, wenn es am Wochenende drei Nachmittagsspiele und nur zwei Abendspiele gibt.

Die Sache mit den Abendspielen

Nun ja, dann folgt eben wieder der Blick auf den Meister und ohalätz: Die nicht mehr so jungen Young Boys müssen nur zwei Partien am Sonntagnachmittag austragen, erst noch zwei Heimspiele gegen Lugano und Luzern. Das ist selbstverständlich alles rein zufällig, weil gemäss Verbandsauskunft die Vorgaben für den Programmierer so komplex sind und keine anderen Lösungen ermöglichen. Nur nebenbei: Solche Ungleichheiten festzustellen, ist journalistische Pflicht. Wer solches verschweigt, wird unglaubwürdig.

Ein schönes Bild am Sonntag auf der Thuner Tribüne: Dort hatte sich nämlich die Familie Hefti installiert, zumindest jener Teil, der nicht unten auf dem Rasen im Einsatz war, die Eltern Bea und Carlo und die sonst ebenfalls in der höchsten Liga Fussball spielende Tochter Simea. Natürlich haben sie Silvan und Nias gutes Gelingen gewünscht. Aber, wer sollte gewinnen? Ich denke, es sollte wenn schon eher Nias, der Jüngere, sein. Bei ihm geht es darum, nächste Saison mit Thun wieder in der Super League zu spielen. Abstiegskampf ist Existenzkampf. Silvan hingegen kann im Titelrennen ein Kürprogramm bieten. Obwohl auf derselben Seite spielend, gerieten sich die beiden nicht allzu oft ins Gehege.