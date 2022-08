«Auf ein Wort»-Kolumne Wispi, Wäspi, stich mi nid! In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, woher der Name des Volkssports «Hornussen» kommt. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Kein gern gesehener Gast: eine Wespe. Steffen Schmidt

Trockene Sommer – e Huuffe Wäspi. Kaum hat man sich draussen zum Essen hingesetzt, wird man von ihnen umschwärmt: Si chöme cho guene. Verscheuchen nützt nichts, denn ihre Beharrlichkeit und ihre Flugkünste sind sprichwörtlich.

Man sagt von einem nervösen Menschen: Er schüsst/faart ume win es sturms Wäspi. Auch der Familienname (Wäspi, Wespi) geht wohl auf einen unruhigen Urahnen zurück. Eigentlich haben nur zwei Arten den schlechten Ruf der Wespen geprägt, die Deutsche und die Gemeine Wespe.

Man kann im Garten andere staatenbildende Arten antreffen, die sich nur für Blüten interessieren und weder nervös noch aggressiv sind – es sei denn, jemand greife ihr Nest an. In es Wäspinäst länge ist auch so eine Redensart geworden: Ein unbedachtes Wort führt zu Aufregung und Streit.

Althochdeutsch wefsa ist mit weben verwandt; vielleicht hat das mit den papierartigen Nestern aus Holzfasern zu tun, vielleicht mit den auffälligen Flugbahnen (vor, zurück, auf, ab).

Die Konsonantenfolge -fs- kommt im Schweizerdeutschen nicht mehr vor; unter dem Einfluss von lateinisch vespa hat sich -sp- durchgesetzt. Ausser Wäspi und Wäsple (weiblich, im Norden) gibt es noch die Formen Wächsi, Wäxi (Freiburg, Berner Oberland) und Wäschgi (Wallis, Graubünden).

Zu den grösseren Wespenarten gehört der Hornuuss, das Hornuussi. Das Wort wird auf den dumpfen, «hornenden» Ton des Fluges zurückgeführt. Es bezeichnet auch die Scheibe, die man mittels einer Rute möglichst weit ins Spielfeld schleudert. Dieser Sport wird vor allem im Bernbiet betrieben und heisst Hornuusse, Spötter sagen auch Puuretenis.