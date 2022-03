«Auf ein Wort»-Kolumne Wieso sprechen wir vom «Büsiwätter»? In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte Niklaus Bigler, woher der Mundartbegriff für ein Unwetter kommt. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Die «Biise» kann Kälte und Nässe bringen. Bild: Keystone

In den letzten Wochen dominierte im Schweizer Mittelland de(r) Biiswind, d Biis, Biise. Im Winterhalbjahr fällt dieser Wind besonders auf, weil er kalte, trockene Luft aus Norden oder Osten bringt; es gibt sonniges, aber kaltes Wetter. Über Jahrhunderte bezeichnete das Wort auch die entsprechende Himmelsrichtung.

Ein Solothurner Urbar von 1598 beschreibt die Lage eines Grundstücks wie folgt: «Der Kilchacher stosst mitternachts [nördlich] an die landstrass, sonnenhalb [südlich] an Hans Chuenen Mosstücki, bisenhalb [östlich] an Oswald Hueber.»

Manchmal findet man auch die Richtungen «bisenhalb - wintshalb»: von Osten kommt die Bise und von der anderen Seite der Westwind, der heisst dann einfach Wind. Althochdeutsch bisa kommt schon in den Schriften des St. Galler Mönchs Notker vor.

Das Wort wurde auch ins Französische übernommen. Besonders berüchtigt ist diese bise am unteren Ende des Genfersees, wo sie sich wie in einem Trichter konzentriert austoben kann. Schweizerdeutsch bise bedeutet ‹stark wehen›, aber auch ‹wild hin und her rennen›, besonders wenn das Vieh auf der Weide von Insekten geplagt wird.

Unter den einst zahlreichen Lokalwinden gibt es vielerorts die schwarz Biise (bise noire); sie kommt eher von Nordwesten und kann Wolken bringen im Gegensatz zur heitere Biise aus Nordosten. Auch das Bisiwätter ist eigentlich ein Biisewätter, und teilweise wurde ein Bese-, Briise- oder Büsiwätter daraus gemacht. Soweit es sich auf Witterung bezieht, bezeichnet es vor allem ein Unwetter.

Häufiger aber dient es als Fluch: Potz Bisiwätter! oder als Verstärkungsfloskel: Dee isch gsprunge win es Biisiwätter.