«Auf ein Wort»-Kolumne Was ist ein «Titti»? In seiner aktuellen Kolumne geht unser Mundartexperte der Frage nach, wieso ein Kinderspielzeug so unterschiedliche Bezeichnungen hat. Niklaus Bigler

Die meisten modernen Puppen sind aus Plastik oder Silikon gefertigt. Keystone

Puppen sind bis heute beliebte Weihnachtsgeschenke. In den Geschäften findet man sie mit allen Schikanen ausgestattet, sogenannten Schlafaugen, ganzen Garderoben zum Umziehen und weiterem Zubehör bis zur Villa aus rosa Kunststoff. Die früheren Puppen der einfachen Leute bestanden oft nur aus einem zugeschnitzten Holzscheit oder einem mit Stroh gefüllten Stoffbeutel.

Unser ältestes fassbares Wort für die Puppe ist Togge, Toche, und dessen Grundbedeutung kann man wohl mit ‹zurechtgeschnittenes Stück Holz› umschreiben. Nach den Angaben des Sprachatlasses dominiert Toche im Wallis; darüber hinaus kennt man noch die Toggete und in spezielleren Bedeutungen den Toggel (menschliche Figur, Vogelscheuche uä.).

Auch das Wort Puppe, das wie französisch poupée letztlich auf lateinisch pūpa (kleines Mädchen, Puppe) zurückgeht, gibt es im Dialekt schon lange: Puppi zum Beispiel südwestlich von Basel und vor allem Poppe in Deutschbünden und den angrenzenden Gebieten; das ist ein rätoromanisches Relikt.

Unter den vielen überlieferten schweizerdeutschen Bezeichnungen dominieren aber eindeutig Baabe, Bääbe, Bääbi und Titti, Ditti. Diese Wörter sind wohl aus der Kindersprache hervorgegangen, ebenso das seltene Mämmi.

Baabe sagt man in der Nordostschweiz, Bääbi weiter westlich, fast bis zur französischen Sprachgrenze. In der Innerschweiz aber und darüber hinaus in Teilen von Aargau, Solothurn und Basel ist Titti das bodenständige Wort. Dass die Ausdrücke an vielen Orten miteinander konkurrieren, sieht man an Zusammensetzungen wie Tittibääbi, Toggebääbi. Spielt man wohl heute im Berner Oberland mit dem Barbi(e)bääbi?