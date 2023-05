«Auf ein Wort»-Kolumne Was ist ein «Malschloss»? Verstehen kann das nur, wer ein ausgestorbenes Wort kennt, das im Englischen noch existiert In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, wie ein deutsches Wort in der französischen und englischen Sprache überleben konnte, nicht aber im Deutschen. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Das Vorhängeschloss hat in verschiedenen Regionen der Schweiz ganz unterschiedliche Namen - alle beginnen sie jedoch mit «Ma». Fotolia

Für «Vorhängeschloss» gibt es ein parallel gebildetes schweizerdeutsches Wort, das Aahänkschlössli. So sagt man laut Sprachatlas aber nur in Teilen der Kantone Zürich und Schwyz; sonst dominieren Wörter, die mit Ma- beginnen. Marderschloss, -schlössli (Zürich) klingt noch plausibel, aber warum nur heisst es im Klettgau Maadeschloss?

Insgesamt kommen für den ersten Wortteil etwa 50 verschiedene Formen vor, darunter Maal-, Maale(r)-, Maalet-, Malze(r)-, Mage(t)-, Maar(e)-, Maarg(e)-, Maarche-, Marfel-, Maane-, sogar Schmalz-. Auch in den südwestdeutschen Mundarten sind allerlei ähnliche Varianten bezeugt. Ihnen allen liegt ein unterdessen ausgestorbenes Wort zugrunde, althochdeutsch malaha, mittelhochdeutsch malhe, Reisetasche.

Offenbar wurden solche Schlösser zuerst für das Reisegepäck gebraucht. Das deutsche Wort gelangte als Entlehnung ins Französische und dann ins Englische: malle (grosser Koffer) bzw. mail (Postsack, Post).

Im Deutschen gab es also das Mal(hen)schloss, und als man das aussterbende erste Element nicht mehr verstand, schlichen sich verschiedene Volksetymologien ein. Der letzte Schritt wird sein, dass die vielen kleinräumigen Varianten alle aussterben – wo das nicht schon passiert ist.

Als Gegenstand aber lebt das Schlössli weiter, auch dort, wo man keine Kleintierställe vor Dieben schützen muss. Viele hängen jetzt an Brückengeländern, und die Schlüsseli haben Liebespaare ins tiefe Wasser geworfen. Fast wie im Liebesgedicht aus dem 12. Jahrhundert, wo es am Schluss heisst: «Dû bist beslossen in mînem herzen, verlorn ist das slussellîn, dû muost ouch immer darinne sîn.»