«Auf ein Wort»-Kolumne Fallen gibt es überall In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, dass «Fallen» überraschend viele verschiedene Bedeutungen haben kann. Niklaus Bigler

In der deutschen Schweiz drückt man auf die Türfalle, um eine Tür aufzumachen. Schon am deutschen Bodenseeufer oder in Vorarlberg sagt man jedoch Türschnalle, und das gilt für ein grosses Gebiet vom Schwarzwald bis nach Wien. Klinke, Türklinke ist das offizielle standardsprachliche Wort; regional dominiert es in Mitteldeutschland und in Teilen Bayerns. Weit verbreitet, besonders in Norddeutschland, ist auch der Türdrücker.

Ursprünglich und eigentlich ist die Falle an der Tür ein Riegel mit abgeschrägtem Kopfteil (jedenfalls bei neueren Türen). Er wird beim Zuziehen der Tür vom Schliessblech (am Türrahmen) zurückgestossen, bis dort die vorgesehene Öffnung erreicht ist: Eine Feder stösst nun die Falle zurück, die Tür fällt zu und kann nur mit der anderen «Falle», dem Türgriff, wieder geöffnet werden. Das Wort Falle ist abgeleitet von Fall (Sturz).

Nicht nur an Türen gibt es Fallen. Esther Michel

Schon die Fallen der Antike funktionierten, indem etwas zufiel, zuschnappte oder sich als Schlinge zuzog. Im Schweizerdeutschen bedeutet Falle auch ‹Falltür› (in den Keller oder zum Dachboden). Das Fälleli im Uhrwerk, ein kleiner Hebel, löst bei einer bestimmten Position der Rädchen das Schlagwerk aus. Die Wendung «Schnüerli zoge, Fälleli glüpft» kommt oft in Abzählversen vor.

Im Schweizerdeutschen kann man auch optisch e Falle mache, das ist ursprünglich ein betrübtes Gesicht, ein «Hängemaul». Es ist das Gleiche wie e Lätsch mache, den Mund (die Unterlippe) wie eine Schlinge hängen lassen. Diese Verwendung der Falle hat sich ausgeweitet und ist unpersönlich geworden: Das macht kei (gueti) Falle, wenn d mit so verrissnige Hose derthäär chunsch!