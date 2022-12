«Auf ein Wort»-Kolumne Es gibt mehrere Mehrzahlen In seiner aktuellen Kolumne geht unser Mundartexperte der Frage nach, wieso die Mehrzahlform des gleichen Wortes in verschiedenen Kantonen unterschiedlich ist. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Sagt man in Zürich eine Gruppe junger «Manne» oder «Männer»? Keystone

In der Zürcher Übersetzung von 1531 des Epheserbriefs steht (5, 22): «Die Weyber sygind underthon iren Mannen ...» Martin Luthers Version von 1545 lautet: «iren Mennern.»

Es geht mir bei dem Satz nur um die Grammatik (!); die verschiedenen Formen entsprechen nämlich schweizerdeutsch Manne bzw. hochdeutsch Männern. Dieses Wort hatte vor rund 1000 Jahren im Dativ Mehrzahl die Form mannen und ist somit bei uns unverändert geblieben (wenn man vom n am Schluss absieht).

Seit dem 15./16. Jahrhundert breitete sich die neue Form Männer von Norden her aus und ist längst zur Norm der Standardsprache geworden. Neuerdings hört man auch im Raum Zürich junge Leute, die Männer sagen, und das hat mich anfänglich sehr irritiert. Schaut man aber im Sprachatlas nach, so gibt es diese Form vereinzelt schon lange. Traditionell ist sie ausgerechnet im sprachlich eher konservativen Wallis (sogar im Lötschental) und bei den Bündner Walsern.

Bei den meisten sächlichen Substantiven galt altdeutsch die Regel Mehrzahl = Einzahl, und so ist es in unseren Mundarten weitgehend geblieben: Si händ drüü Chind (Kinder). Die seltenere Mehrzahlform Chinde kann man auf den alten Dativ (mittelhochdeutsch kinden) zurückführen.

Beim Wort Lamm gab es eine eigene Pluralendung, nämlich Lämmer (althochdeutsch lembir). Dieses -er hat sich im Hochdeutschen auf viele Neutra ausgebreitet: Kinder, Wörter, Hörner. Teilweise ist auch das Schweizerdeutsche davon betroffen. Ob man in der Mehrzahl Hörner sagt oder (wie in der Einzahl) Horn, ob Better oder Bett, ob Fester oder Fest, das ist kantonal verschieden. Und Lämmer gibt es hier keine, dafür aber Schööf.