«Auf ein Wort»-Kolumne «Er gaht go fische»: Wie eine schweizerdeutsche Redundanz die Deutschen verwirrt In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, wieso man in der Schweiz und in Bayern oft nicht die einfachste Variante benutzt, um einen Sachverhalt auszudrücken. Niklaus Bigler

Wenn eine Schweizerin «Er gaht go fische» ruft, müssen Hochdeutsch sprechende Freunde kurz überlegen. Andrea Zahler

Im Vergleich zur Standardsprache haben die Mundarten oft zusätzliche, ja redundante (überzählige) Elemente. Der Fügung «Peters Tante» entspricht schweizerdeutsch em Peter si Tante (dem Peter seine Tante), und bei «ein ziemlich grosses Dorf» kann der Artikel verdoppelt sein: Es zimli es groosses Doorf. Doppelte Verneinungen gibt es in der Schweiz (Er het niemerem nüüt gseit) und erst recht in Bayern (I hob koa Geld ned).

Besonders faszinieren mich die schweizerdeutschen Redundanzen von gaa/goo (gehen) und choo (kommen) bei Infinitivsätzen. Er sött cho luege (er sollte schauen kommen): Da ist im Satzbau noch nichts Auffälliges. Er chunnt cho luege (er kommt schauen kommen): Von der Standardsprache her gesehen ist dieses cho überflüssig; es ist zu einem Füllwort erstarrt, das zum eigentlichen Infinitiv überleitet.

So sagt man auch Er goot go fische (er geht fischen gehen). Solche Sätze findet man schon um 1500: «Wir giengent in das kloster gan essen» (Hans Schürpf von Willisau). Und neben dem Bringmer und dem Holmer ist der Gang-go die (selbst-)ironische Benennung des Laufburschen in einem Betrieb.

Das Füllwort go (gehen) kann sogar noch einmal vorkommen, weiter abgeschwächt zu nebentonigem ge: Er isch cho ge luege. Chömed cho gen ässe! Der Sprachatlas hat die mundartlichen Entsprechungen für «Es kommt regnen» aufgezeichnet: Es chunt cho rägne / chunt go rägne. Die erste Variante findet sich häufiger im Westen, die zweite eher im Osten. Die erweiterten Varianten (Es chunt cho ge rägne / chunt go ge rägne) sind zu schwach belegt, um ein schlüssiges Kartenbild zu ergeben.