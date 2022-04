«Auf ein Wort»-Kolumne Delinquenten mussten früher in die «Trülle», sie wurden dort ... In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte Niklaus Bigler, woher was ein Hamsterrad und eine mittelalterliche Bestrafungsmethode gemeinsam haben. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Eine Trülle Ende des 18. Jahrhunderts in La Neuveville. Bild: PD

Trüller war ein Beruf der Strohindustrie: Ein Arbeiter stand an der Flechtmaschine, drehte ein Kurbelrad und trieb so den Mechanismus an. Unser trülle und hochdeutsch drillen sind identisch; beides bezeichnet zunächst eine stetige Drehbewegung.

Man trüllt die Kurbel einer Drehorgel, tanzende Paare trüllen sich fortwährend, und norddeutsch drillen (englisch drill) bedeutet ‹bohren›, durch stetiges Drehen des Bohrers ein Loch erzeugen.

Beim alten Schweizer Militär gab es noch keinen Drill, sondern den Trüll, die Trüllete, geleitet vom Trüllmeister. Bern und Zürich liessen im 18. Jahrhundert mehrmals jährlich die Trüllmusterig durchführen, eine Waffenübung am Sonntag nach der Kirche. Schon das Laden der Gewehre war äusserst umständlich, wie die Reglemente zeigen.

Die Trülle, Trülli ist ein Gegenstand, der sich dreht. Im nördlichen Kanton Bern nannte man so die Ackerwalze aus Stein. Bei Zäunen ist die Trülle, Weegtrülle ein Drehkreuz, das den Passanten, nicht aber dem Vieh den Durchgang ermöglicht.

Bei einer Klosterpforte konnte man durch die Trülle (Chloostertrülle) Waren durchreichen, ohne einander zu sehen. Trülle hiessen in der östlichen Schweiz auch die Windelbohrer (auch Trüllnäpper) und die selbst gebastelten Spielkreisel der Kinder.

Dann gab es noch die obrigkeitliche Trülle zur Bestrafung kleinerer Vergehen: Der Delinquent wurde auf einem Platz vor Gaffern in einen runden Käfig gestellt und darin herumgedreht. Tiere im Käfig (Hamster, Eichhorn) mussten ihre Trülle, das Tretrad, selbst in Bewegung setzen, konnten aber auch selbst bestimmen, wann und wie lange – eine frühe Art von Hometrainer.