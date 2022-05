«Auf ein Wort»-Kolumne De Migros, d Migros oder sogar s Migros? In seiner aktuellen Kolumne erklärt unser Mundartexperte, wieso einige Worte in unterschiedlichen Regionen ein anderes Geschlecht haben. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Über das Geschlecht des Detailhandelgeschäfts Migros könnte trefflich gestritten werden. Keystone

Neuerdings kann man auf einer Karte nachschauen, wo in der Deutschen Schweiz de(r) Migro, d Migro oder sogar s Migro gesagt wird. Tatsächlich kommen bei vielen Wörtern verschiedene Geschlechter vor, besonders bei Namen.

Der markante Berg zwischen Luzern und Schwyz heisst eigentlich d Rigi, d Rigene. So nennt man die horizontalen Schichten, die Bänder, welche diesen Berg charakterisieren. Wer hingegen de Rigi sagt, denkt einfach nur an das männliche Wort Bäärg.

In der Mundart haben auch viele Lehnwörter ein anderes Geschlecht: es Tunell (hochdeutsch Tunnel m., aus dem Englischen), es Chemi (Kamin m., lateinisch caminus). Tesseer (französisch le dessert) und Taxi (frz. le taximètre) schwanken in den Mundarten zwischen maskulin oder neutrum. Teller wurde aus dem Französischen entlehnt (vgl. altfrz. taillier, schneiden) und ist männlich; in vielen Mundarten sagt man bis heute es Täller Suppe, es ­bruuchts Täller.

In der Nordostschweiz gibt es da und dort Wirtshäuser «Zom Truube», denn die Traube ist im alten Dialekt nicht überall weiblich. Auch die Kelle wird in vielen Mundarten als männlich behandelt: Mit em groosse Chellen aarichte.

Der Ort hatte einst zwei Geschlechter, und bis heute ist im Schweizerdeutschen noch das Neutrum möglich: Tue das Gschiir wider a sis Oort! Bei Bank hat sich in der Standardsprache die weibliche Form durchgesetzt, ursprünglich dominierte wie im Dialekt die männliche: Dee Bank isch jo ganz dräckig.

Gift (von geben) bezeichnete einst eine willkommene Gabe; als Mitgift ist das Wort weiblich geblieben. Sonst brauchen auch die Mundarten nur noch das Neutrum.