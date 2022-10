«Auf ein Wort»-Kolumne Abfaare Züri 50! In seiner aktuellen Kolumne geht unser Mundartexperte der Frage nach, woher die Redewendung «Züri füfzg!» kommt. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Es gibt einen Haufen wilde Theorien zur Redewendung. Eine davon hat etwas mit dem Zuschlag von 50 Rappen für den Schnellzug nach Zürich zu tun. SNB

Wenn ein Auftrag ohne Verzug erledigt werden sollte, betonte das der Auftraggeber oft mit dem Zusatz: Aber Züri füfzg! Und um jemanden barsch abzuweisen, sagte man: Abfaare Züri füfzg! Das war vor gut sechzig Jahren, als Zürich noch weit weg war für ein Dorfkind im Freiamt.

Aber auch an anderen Orten wunderte man sich über den eigenartigen Spruch: Dass Züri (wenn es nicht gerade ein Basler ausspricht) schon von der Lautstruktur scharf und quasi schnell tönt, leuchtet ein; aber woher kommt diese angefügte, nicht minder schneidig klingende Zahl?

Fritz Herdi, der Musiker und Sprachsammler, versuchte 1977, die Redensart zu erklären. Eine Anfrage beim Stadthaus Zürich hatte ergeben, dass man dort nichts Einschlägiges wusste.

Deutungen trafen dann als Leserbriefe ein, aber eine abenteuerlicher als die andere: 50 sei die Hausnummer eines ehemaligen Bordells im Niederdorf, es sei die Telefonnummer der Irrenanstalt «Burghölzli», es seien die 50 Rappen, die man für den Schnellzug nach Zürich als Zuschlag zahlen müsse.

Formulierungen mit abfaare tönen nicht gerade nach Lustgewerbe, eher nach Bahn- oder Postverkehr. In alten Zürcher Zeitungsinseraten steht bei vielen Adressen «Zürich 50»; das war eine frühe Form von Postleitzahl. 50 bezeichnete in Zürich das Postamt Oerlikon, damals in einem markanten Bau direkt neben dem Bahnhof.

Als das Haus gebaut wurde, war Oerlikon noch nicht eingemeindet, aber 1934 wurde es zu Züri 50. Angeblich war diese Post für ihr Verarbeitungstempo legendär, und von weit her kamen die Kunden. Heute gilt auch dort: Ab ins Verteilzentrum und die B-Post aussortieren!