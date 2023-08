Kolumne Was eine Scheibe Weissbrot über das Leben lehrt In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: die Sache mit dem «Füfi und s Weggli». Maria Brehmer Drucken Teilen

«Es ist kein moralisches Versagen, nicht jederzeit wunschlos glücklich sein zu können. Tatsache ist: Es liegt in unserer Natur, nie zufrieden zu sein.» Foto: Sandra Ardizzone

Angefangen hat’s beim Frühstück. Statt mir ein dick mit Butter bestrichenes Stück Zopf zu genehmigen, worauf ich eigentlich Lust gehabt hätte, machte ich mir ein Müsli mit Früchten. Weil ein Müsli nahrhafter ist, weil es meinem Bauch guttut, weil die Zwetschgen gerade so gut schmecken – es gibt viele gute Gründe, warum ich mich gegen den Zopf und für das Müsli entscheide.

Und doch: Ich wollte Zopf mit Butter, und ich habe es mir nicht erlaubt. Obwohl ich mich für den Verzicht bewusst entschied, fühlte ich Verzicht. Und er fühlte sich nicht gut an.

Der Gewinn geht nicht ohne den Verlust

Zwei Stunden später beim Coiffeur. Während mich der junge Mann von zwei Zentimetern Haare befreite, entdeckte ich in der «Vogue» die nahezu perfekten Lederstiefel. Die bestelle ich mir!

Oder lieber doch nicht – zugunsten meines Sparkontos, das sich bestimmt freut, wenn ich gegen Ende des Monats eine kleine Extra-Überweisung mache. Aargh, schon wieder dieses komische Gefühl in der Brust, etwas nicht zu bekommen, das ich gerne hätte.

Warum kann ich nicht einfach «s Füfi und s Weggli» haben, warum bedeutet die Entscheidung für etwas (Vernünftiges) auch immer den Verzicht auf etwas anderes (das Spass macht)?

Ist der Verzicht ungleich verteilt?

Es kann echt anstrengend sein, wenn überall Versuchungen lauern, gegen die wir uns behaupten müssen. Im Kühlschrank, im Internet, im Liebesleben: Immer gibt es etwas, das vielleicht noch besser wäre, etwas, das uns noch mehr Befriedigung verschaffen könnte, jemanden, der noch besser zu uns passen würde.

Wenn wir die Scheibe Zopf mit Butter nicht bekommen, frustriert uns das nur kurz – ein Leben lang immer wieder mit den Sätzen «Ich sollte nicht ...!» und «Ich müsste doch ...» im Kopf zu kämpfen, das macht müde.

Als Frau weiss ich, was es heisst, verzichten zu müssen, um (meinen?) Ansprüchen zu genügen: Sei lustvoll beim Essen, aber nimm nicht zu. Sei immer gut gekleidet, aber gib nicht zu viel Geld aus. Bekomme Haushalt, Job und aktive Freizeit unter einen Hut, aber schaue nie erschöpft aus. Frei nach dem Lustprinzip leben: Ich schaffe es nicht. Zu gross ist auch der soziale Druck, den ich mir mache.

Meistens sehe und schätze ich das, was ich alles schon habe. Und manchmal will ich eben etwas haben, das ich dann doch nicht bekomme.

Erfindungen ist immer Unzufriedenheit vorausgegangen

Es ist kein moralisches Versagen, nicht jederzeit wunschlos glücklich sein zu können. Tatsache ist: Es liegt in unserer Natur, nie zufrieden zu sein. Nur dank ständiger Unzufriedenheit hat sich die Menschheit im Laufe der Evolution dorthin entwickelt, wo sie jetzt ist. Mauerwerk, Glühbirne, Penicillin, Internet: Allem ist die Unzufriedenheit mit dem, was wir schon haben, vorausgegangen.

Den meisten hierzulande geht es glücklicherweise gut, und wir haben mehr als das, was wir brauchen. Und dennoch leiden wir Verzicht, weil das Streben nach «Mehr» nicht nur in Wirtschaft und Wissenschaft, sondern auch am Frühstückstisch und im Coiffure-Laden existiert.

Ein Stück Zopf mit Butter für die Evolution: Das genehmige ich mir jetzt.