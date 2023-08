Kolumne Sommerferien-Melancholie und andere Freuden In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: Wenn der Herbst schon da ist, obwohl er noch nicht da ist. Maria Brehmer Drucken Teilen

«Die Kürbissuppe ist fast schon im Teller, und ich will den Sommer noch nicht loslassen.» Foto: Sandra Ardizzone

Kaum schmecke ich die erste heimische Zwetschge auf der Zunge und ist der meteorologische Herbstanfang in meinem digitalen Kalender nur noch ein paar Klicks entfernt, schleicht sich die Sommerferien-Melancholie bei mir ein.

War es das etwa schon mit Flussbaden zu zweit? Den Hand-in-Hand-Sonnenuntergang-Spaziergängen neben frisch gemähten Weizen-Stoppelfeldern? Die Kürbissuppe ist fast schon im Teller, und ich will den Sommer noch nicht loslassen. Folgend fünf Anregungen, wie man sich die Übergangszeit erträglicher macht.

Eins: Füllen Sie Ihr Gefühlsgedächtnis

Ich denke gerne an meinen ersten Sprung in die kühle Aare im Juni. An den Schnitt, den ich mir dabei am Zeh zuzog und dessen Narbe noch immer sichtbar ist. Oder an die drei kleinen Dachse, die kürzlich meinen Joggingweg im Wald kreuzten.

Wer mit einer Prise Wehmut seine Erinnerungen aufleben lässt, verleiht ihnen Bedeutung. Wenn ich mich immer wieder erinnere, kann ich den Sommer Stück für Stück verabschieden, ohne ihn gleich sterben zu lassen.

Zwei: Denken Sie an vergangene Sommer

Wie war das damals 2001, als Sie frisch verliebt am Strand von Elba lagen und sich den Sonnenbrand Ihres Lebens holten, weil Sie vor lauter Knutschen das Eincremen vergassen? Oder vor drei Jahren, als Sie diese Wanderung auf den Hausberg machten, die rote Sonne über den Hügeln aufgehen sahen und dachten: Kann irgendetwas noch schöner sein?

Der Jahreszeiten-Zyklus prägt unser Leben. Dass der nächste Sommer kommen wird, ist so sicher wie die Mücke im Schlafzimmer.

Drei: Denken Sie an kommende Sommer – und malen Sie sie sich heiss und zäh aus

Wir werden froh sein über die paar wenigen nicht-tropischen Sommernächte, die uns die Julis und Augusts der Zukunft schenken werden. Sie finden diese katastrophisierende Einstellung wenig erbaulich? Ich auch. Aber: Sie hilft uns, im Hier und Jetzt die Freuden zu sehen. Und das sind wohltemperierte Spätsommertage, an denen die Hochsommerhitze dem ersten Morgennebel weicht.

Vier: Begrüssen Sie den süssen Schmerz der Melancholie

Melancholie ist keine lang anhaltende Schwermut, sondern wehmütige Lebensfreude. Nietzsche, Rilke, Ringelnatz: Erstaunlich einheitlich beschreiben die Dichter und Denker den Herbst als eine Phase der Schwere und des Loslassens, aber auch der Fülle und der Transformation. Keine Zeit eignet sich besser, um sich in der Akzeptanz der Vergänglichkeit zu üben und sich auf den nächsten Abschnitt vorzubereiten. Vielleicht schenken Sie sich ja auch eine Portion Vorfreude auf einen Teller Kürbissuppe?

Fünf: Gönnen Sie sich ein paar Zwetschgen und denken Sie daran, dass der Sommer noch nicht vorbei ist

«Huhu! Schon meldet sich im Norden der Winter mit dem Weihnachtsmann», schreibt Joachim Ringelnatz in seinem Gedicht «Herbst». Nun, so schnell geht es auch wieder nicht.