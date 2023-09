Kolumne Raus aus der Komfortzone, rein in die Reibung der Langzeitliebe In ihrer Kolumne «Liebes Leben, wir müssen reden» schreibt Social-Media-Redaktorin Maria Brehmer über alles, was das Leben schöner macht – und manchmal auch schwieriger. Heute: Wieso Liebesbeziehungen manchmal anstrengend sind, wir diesen Preis aber dennoch gerne bezahlen.

«Keine Beziehungshandlung geschieht ohne gemeinsame Vorgeschichte», schreibt unsere Kolumnistin. Sandra Ardizzone

Manchmal ist es nur anstrengend. Die Diskussionen sind anstrengend, die Kompromisse sind es. Verhandelt wird zum gefühlt dreiundachtzigsten Mal das Gleiche, und Übereinkommen schmecken zuweilen mehr nach Anpassung als Findung in der Mitte.

Nein, ich rede nicht von Politik. Sondern von Liebesbeziehungen. Anstrengend, manchmal – und für die meisten doch unwiderstehlich.

Beziehung = Auseinandersetzung mit sich selbst

Nicht, dass langjährige Liebesbeziehungen das ultimative Lebensziel eines jeden Menschen sein sollen. Im Gegenteil: Selbstbestimmung gerade in Liebesdingen ist eine wichtige Entwicklung in unserer Kultur. Suche und finde deine bessere Hälfte, damit du dich endlich ganz fühlst? Völliger Quatsch, auch alleine bist du okay.

Aber ich bin auch eine Verfechterin von kontinuierlicher Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt. Raus aus der Komfortzone, rein in die Reibung! Und dafür eignen sich längerfristige Liebesbeziehungen nun mal besonders gut. Am Du zum Ich, sagte schon Philosoph Martin Buber. Im Dialog mit dem anderen lernen wir uns selbst kennen.

«Nein Schatz, Grösse 43 ist dir zu klein»

Wobei auch das seine Grenzen hat. Und genau diese Grenzen sind es, die uns an den Rand der Verzweiflung bringen, manchmal. Als ich während meines Studiums als Schuhverkäuferin arbeitete, erlebte ich nicht selten, dass Frauen die Schuhe für ihre Männer aussuchten. «Nein Schatz, 43 ist dir zu klein, du brauchst 44, und blau passt so gar nicht zu deinem Anzug, wir nehmen schwarz.»

Lernen wir uns selbst besser kennen, wenn der andere für uns entscheidet? Vermutlich nicht, zumindest nicht nur. Vielmehr ist es eine Frage der Entscheidung, die in Beziehungen jede und jeder für sich selbst treffen muss.

Die Frau am Hörer fing an zu weinen

Was für mich damals klar übergriffig war, fühlte der Mann vielleicht ganz anders – weil er entschieden hatte, seiner Frau die Freude der Schuhauswahl zu überlassen. Oder die Frau wusste genau, dass ihr Mann sich daheim über die unpassende Farbe der Schuhe ärgern würde – und ersparte ihm mit ihrer Entscheidung ein bisschen Frust.

Keine Beziehungshandlung geschieht ohne gemeinsame Vorgeschichte. Immer in irgendeiner Form des Dialogs, egal, wie klein die Aktion sein mag.

Kürzlich im Zug lauschte ich einer jungen Frau beim Telefonieren, sie sass direkt neben mir. «Nein, Schnugg (das sagte sie wirklich), einen Zitronen-Cake backe ich nicht. Du weisst, dass ich den nicht mag. Soll deine Schwester halt ausnahmsweise Schoggi-Kuchen essen!» Am anderen Ende der Leitung sagte Schnugg einige Minuten lang etwas, das ich nicht verstand. Die Frau am Hörer fing an zu weinen, dann legte sie auf. Sie war angespannt.

Kleine Dramen, grosse Erfahrungen

Als es «Pling» auf ihrem Handy machte, las sie die Nachricht und fing an zu lächeln, sah ich aus dem Augenwinkel. Und ich spürte deutlich, wie sich augenblicklich ihre Stimmung änderte und sie sich in ihren Sitz regelrecht fallen liess.

Ein kleines Drama in drei winzigen Akten. So etwas bringen nur Liebesbeziehungen. Dass es manchmal anstrengend ist, ist der Preis, den wir für diese Erfahrungen bezahlen.