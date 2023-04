Kolumne Querbeet von Silvia Schaub: Richtig gedüngt ist halb geerntet In ihrer aktuellen Gartenkolumne erklärt unsere Autorin Silvia Schaub, was sie bezüglich Pflanzennahrung wissen müssen. Denn mittlerweile gibt es so viele verschiedene Dünger, dass kaum mehr jemand den Durchblick hat.

Und nun wachst mal schön, Ihr Kleinen! Düngen will gelernt sein. Getty

Schon komisch, dass wir uns heutzutage so intensiv mit unserer Ernährung beschäftigen, aber diejenige der Pflanzen oft vernachlässigen. Schliesslich können die auch nicht nur von Sonne, Luft und Liebe leben. Klar, es gab schon andere Zeiten. Da schüttete man allerlei in die Erde und hoffte auf eine gute Ernte. Bald stellte man fest, dass das des Guten zu viel war – und das Wort Dünger kam ziemlich in Verruf.

Doch letztlich ist Dünger nichts anderes als Pflanzennahrung. Man kann nicht ganz auf die Zuführung von Nährstoffen verzichten. Daran ist auch nichts Schlechtes, solange man nur so viel wie nötig einsetzt. Die wichtigsten Nährstoffe sind Stickstoff für das Wachstum, Phosphor für die Blüten sowie die Fruchtbildung und Kalium für feste Zellwände und den Wasserhaushalt. Fehlen den Pflanzen diese, wachsen sie nur kümmerlich.

Bevor man nach Gefühl drauflos düngt, ist es ratsam, eine Bodenanalyse vorzunehmen (im Gartenfachhandel sind Test-Kits erhältlich). So weiss man, was der Boden braucht. Das nächste Problem stellt sich im Gartencenter vor dem Dünger-Gestell. Die Auswahl ist mittlerweile riesig – vom konventionellen mineralischen Dünger über organische Bio-Produkte bis zu Spezialpräparaten für bestimmte Pflanzengruppen.

Meist hat man im Garten viele verschiedene Pflanzen. Deshalb reicht in der Regel ein guter Universaldünger. Was aber ist der Unterschied zwischen mineralischem und organischem Dünger? Andrea Neuenschwander, Umweltingenieurin beim Düngerspezialisten Hauert: «Bei Mineraldüngern liegen Nährstoffe in Form von wasserlöslichen Salzen vor. So können sie schnell von den Wurzeln aufgenommen werden. Bio-Dünger dagegen sind zunächst einmal eine wichtige Nahrungsgrundlage für Bodenlebewesen wie Regenwürmer, Insekten, Bakterien und Pilzstämme.» Erst durch deren Verdauungsprozesse werden die für die Pflanzenwelt lebensnotwendigen Bestandteile freigesetzt. Weil dies etwas länger dauert, ist die Nährstoffversorgung entsprechend verzögert.

Wer also einen aktiven Boden will, bevorzugt organische Dünger. Aber Achtung, wer Kompost verwendet, sollte sich bewusst sein, dass dies keine Alternative zur Pflanzenernährung ist, da die Gehalte an Nährstoffen nicht immer den Bedürfnissen der Pflanzen entsprechen. Wichtig ist, dass man sie lediglich während der Vegetationszeit düngt, also in den nächsten Wochen, wenn sie ins Wachstum kommen, und über den Sommer.

Manche Pflanzen sind genügsamer als andere. Tomaten jedoch brauchen mehr Nährstoffe. Ebenso Topfpflanzen, die man etwas intensiver düngen sollte als im Boden wachsende Pflanzen. Hauptsache, man hält sich an die Dosierungsangaben. Zu hohe Gaben fördern das Wachstum nicht und schädigen die Umwelt.